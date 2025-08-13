Λόπεζ: Κατάθλιψη μετά τη μειωμένη απήχηση των συναυλιών της και την κατάρρευση του γάμου της

Η Τζένιφερ Λόπεζ αντιμετωπίζει ένα δύσκολο καλοκαίρι, μετά τη μειωμένη απήχηση των συναυλιών της στο Λας Βέγκας και τις επιπτώσεις του χωρισμού της με τον Μπεν Άφλεκ, αναφέρει πηγή κοντά στη σταρ.

Η Λόπεζ, 56 ετών, ανακοίνωσε την εμφάνισή της στο πλαίσιο της περιοδείας "All I Have: The Vegas Chapter" τον Μάιο. Το πρόγραμμα των εννέα συναυλιών περιλαμβάνει τρεις εμφανίσεις την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς και έξι εμφανίσεις τον Μάρτιο. Στη βιομηχανία μουσικής ανέμεναν ισχυρές πωλήσεις, αλλά τα στοιχεία της Ticketmaster που επικαλείται το NewsNation δείχνουν μεγάλη διαθεσιμότητα, με εισιτήρια που κυμαίνονται από 121 έως 1.300 δολάρια. Οι ημερομηνίες της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς δεν έχουν φτάσει ακόμη στο μισό της χωρητικότητας.

Μια πηγή δήλωσε στο Radar Online ότι η Λόπεζ αντιμετώπιζε ήδη «κατάθλιψη» μετά τον χωρισμό της από τον 52χρονο Άφλεκ, τον οποίο παντρεύτηκε το 2022. «Είναι σε πολύ δύσκολη θέση», ανέφερε χαρακτηριστικά η πηγή.

«Επαγγελματικά, έχει υποστεί ένα τεράστιο πλήγμα, και προσωπικά, ήταν απίστευτα επώδυνο. Προσπαθεί να τα καταφέρει, αλλά είναι σαφές ότι βρίσκεται σε κάμψη, και οι φίλοι της ανησυχούν ότι σε αυτό το στάδιο αποτελεί κλασική περίπτωση κλινικής κατάθλιψης».

Σημειώνεται ότι νωρίτερα φέτος η JLO ακύρωσε την περιοδεία της "This Is Me... Now" λόγω χαμηλής ζήτησης.

Παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, η Λόπεζ συνεχίζει τη διεθνή περιοδεία της με συναυλίες στην Κωνσταντινούπολη, το Αλμάτι, τα Τίρανα και το Ντουμπάι.

Το διαζύγιο της Λόπεζ από τον Άφλεκ οριστικοποιήθηκε νωρίτερα φέτος. Το ζευγάρι αναζωπύρωσε τη σχέση τους το 2021 και παντρεύτηκε στο Λας Βέγκας την επόμενη χρονιά. «Η Τζένιφερ ακόμη ήλπιζε ότι θα έβρισκαν έναν τρόπο να ξαναβρούν ο ένας τον άλλον», δήλωσε μια πηγή στο μέσο ενημέρωσης. «Είναι συντετριμμένη, ναι, αλλά τουλάχιστον εξακολουθεί να εμφανίζεται. Λέει στον κόσμο ότι κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να παραμείνει δυνατή».

Σε ένα άλλο ρεπορτάζ του Radar Online, πηγές κοντά στη σταρ ανέφεραν ότι η Λόπεζ διοχετεύει τις εμπειρίες της σε νέα μουσική. Σε ένα πάρτι στο Λος Άντζελες, παρουσίασε μια πρώτη έκδοση έξι μουσικών κομματιών μετά το διαζύγιο, συμπεριλαμβανομένου ενός με τον εύγλωττο στίχο «I'm stronger after the wreckage of you» (Είμαι δυνατότερη μετά τα συντρίμμια που άφησες), το οποίο, σύμφωνα με την πηγή, απευθυνόταν στον Άφλεκ. «Δεν έχει ξεχάσει τον πόνο και το να γράφει για την εμπειρία και να την μελοποιεί τη βοηθάει», είπε η πηγή κοντά στη σταρ.

Το νέο άλμπουμ της Λόπεζ έρχεται μετά το τέλος του συμβολαίου της με την BMG, στο πλαίσιο της οποίας κυκλοφόρησε το «This Is Me... Now» το 2024.

«Η Τζένιφερ είναι προφανώς εξαιρετικά επιτυχημένη και ταλαντούχα, αλλά ήταν δύσκολο για εκείνη να βρει μια δισκογραφική εταιρεία με την οποία να υπάρχει συναντίληψη» τόνισε η πηγή. Αυτή τη στιγμή ψάχνει για νέα δισκογραφική εταιρεία, ενώ παράλληλα ερμηνεύει τα νέα της τραγούδια στην περιοδεία.

