Ο Μπίλι Τζόελ βάζει λουκέτο στο εμβληματικό του κατάστημα μοτοσικλετών μετά τη διάγνωση εγκεφαλικής πάθησης

Μετά από σχεδόν 15 χρόνια παρουσίας, το «20th Century Cycles» – το γνωστό κατάστημα μοτοσικλετών του Μπίλι Τζόελ (Billy Joel) στο Λονγκ Άιλαντ – ανακοινώνει το κλείσιμό του. Ο διάσημος μουσικός πρόκειται να μετακομίσει στη Φλόριντα λόγω μιας σπάνιας, αλλά θεραπεύσιμης, πάθησης του εγκεφάλου, γνωστής ως ιδιοπαθής υδροκέφαλος φυσιολογικής πίεσης (NPH).

Το κατάστημα αποτέλεσε το «σπίτι» για την αξιοσημείωτη συλλογή του Τζόελ από σπάνιες και δαπανηρές μοτοσικλέτες, οι οποίες, όπως εξηγεί ο ίδιος σε σχετικό βίντεο, έχουν «αγοραστεί, κατασκευαστεί, προσαρμοστεί, τροποποιηθεί και ανταλλαγεί» μέσα στα χρόνια. Το «20th Century Cycles» εξελίχθηκε σύντομα σε σημαντικό τουριστικό πόλο, ενισχύοντας οικονομικά την περιοχή του Oyster Bay, όπως ακριβώς ήλπιζε ο Τζόελ για την πόλη που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Hicksville.

Η είδηση του κλεισίματος έχει προκαλέσει έντονη απογοήτευση στους κατοίκους. Όπως δήλωσε η Αλίς Μπαλντούτσι (Alice Balducci) στο CBS, «είναι πάντα ωραίο να τον βλέπεις μερικές φορές να μπαίνει ή να βγαίνει [από το μαγαζί]».

Ο δρόμος της ιστορίας και οι τοπικές αντιδράσεις

Το 2023, μέρος του δρόμου όπου βρίσκεται το κατάστημα μετονομάστηκε σε «Οδός Μπίλι Τζόελ» – μια τιμή που θα διατηρηθεί και μετά τη μετακόμιση του καλλιτέχνη. Η τοπική κοινωνία δεν κρύβει ότι το κατάστημα ήταν ένα από τα βασικά αξιοθέατα. Ο Στέφεν Σπράχμαν (Stephen Sprachman) δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ένα από τα κύρια πράγματα που μπορείτε να κάνετε στο Oyster Bay είναι να δείτε τις μοτοσικλέτες».

Παρά το κλείσιμο του μοναδικού αυτού μουσείου μοτοσικλετών, το συναίσθημα στη γειτονιά παραμένει θετικό. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Τζόζεφ Σαλαντίνο (Joseph Saladino), «ενώ μπορεί να χάνουμε αυτό το μουσείο μοτοσικλετών, δεν χάνουμε την αγάπη μας».

