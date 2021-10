Το πιο διάσημο πλοίο στον κόσμο, ο Τιτανικός, πρόκειται να αποτελέσει το μεγαλύτερο σετ κατασκευής που έχει κυκλοφορήσει μέχρι τώρα από την LEGO.

Με μήκος 1 μέτρο και 134 εκατοστά , το μοντέλο είναι ένα αντίγραφο του μεγαλύτερου, κατά το παρθενικό του ταξίδι, επιβατηγού πλοίου στον κόσμο.

Αποτελούμενο από 9.090 τουβλάκια , το μοντέλο χωρίζεται σε τρία τμήματα για να αποκαλύψει το εσωτερικό πλοίου, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης τάξης, η οποία εκτείνεται σε έξι καταστρώματα, ένα σαλόνι τύπου Jacobean καθώς και το δωμάτιο με τους κινητήρες.

Το πλοίο LEGO είναι μοντέλο κλίμακας 1: 200 και περιλαμβάνει επίσης ανακατασκευή της γέφυρας του πλοίου, του καταστρώματος και της πισίνας.

Για όποιον επιθυμεί να αποκτήσει το σετ , θα κοστίζει 541 ευρώ (629 δολάρια) και θα είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία από την 1η Νοεμβρίου ενώ η γενική του πώληση θα ξεκινήσει στις 8 Νοεμβρίου

