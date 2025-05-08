Ξέχασε την επέτειό σας ή τα γενέθλιά σου; - Δεν φταίει αυτός, φταίει το ζώδιό του

Υπάρχουν κάποια ζώδια για τα οποία οι αριθμοί -και ειδικά οι αριθμοί που αφορούν ημερομηνίες- είναι σχετικοί. Αυτά τα ζώδια δεν θα ξεχάσουν τα γενέθλιά σου ή την επέτειό σας επειδή αδιαφορούν και δεν έχει σημασία για αυτά. Απλώς έτσι είναι ο σκληρός τους δίσκος. Μάλιστα κάποια όντως θυμούνται πολύ καλά κάποιες ημερομηνίες και ξεχνούν άλλες.

Ταύρος

Θυμάται πολύ επιλεκτικά. Μπορεί να θυμηθεί με ακρίβεια ότι στις 23 Ιουνίου του τάδε έτους ένας φαντάρος στο στρατόπεδο του έκανε καψόνι, αλλά δεν θυμάται ότι σαν σήμερα τα φτιάξατε. Εκτός αν τη μέρα που έγινε αυτό ήταν τόσο σημαδιακή που να τη θυμάται για πάντα. Δεν το κάνει από αδιαφορία. Έτσι είναι η φύση του που τον προστάζει να έχει πάντα άλλες προτεραιότητες από αυτές που έχεις εσύ...

Τοξότης

Ζει στο εδώ και τώρα. Οι ημερομηνίες είναι μόνο για να τον μπερδεύουν. Θα σου πει χρόνια πολλά τη μέρα που γιορτάζει κάποιος άλλος. Ο Τοξότης θα θυμηθεί τα γενέθλιά σου εντελώς τυχαία μέσα στο μήνα. Όσες φορές και να του το θυμίσεις, πάλι θα το ξεχάσει. Μάταιος κόπος! Αλλά όταν το θυμηθεί θα σε πάει βόλτα, θα σου πει γλυκόλογα που θα ξεχάσεις ότι ξέχασε.

Υδροχόος

Η έννοια της ημερομηνίας για τον Υδροχόο είναι… σχετική. Ξέρει ότι είσαι ότι γεννήθηκες κάπου... την άνοιξη. Θα το θυμηθεί ίσως με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Σι΄γουρα θα σε εντυπωσιάσει με το μήνυμα που θα σου στείλει για τα γενέθλιά σου ακόμα και καθυστερημένα. Επέτειος; Ίσως ναι. Ίσως όχι. Για δώρο, ούτε καν. Αλλά να ξέρεις: τις ημερομηνίες που δεν θέλει να ξεχάσει, δεν θα τις ξεχάσει ποτέ!

Ιχθύς

Η καρδιά του έχει το δικό της ημερολόγιο. Αν εσύ περιμένεις συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα, μάλλον θα απογοητευτείς. Αν όμως περιμένεις μια τυχαία μαγική στιγμή, έχεις βρει με το σωστό άτομο.

