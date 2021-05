Σε μια ιδιαίτερη αποκάλυψη προέβη η Angelina Jolie, ξαφνιάζοντας μας, καθώς αναφέρει πως εδώ και πολύ καιρό είναι χωρίς σχέση.

Η χολιγουντιανή ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στο E! News με αφορμή τη νέα της ταινία “Those Who Wish Me Dead”, και μίλησε, μεταξύ άλλων και για την ερωτική της ζωή.

Συγκεκριμένα σχολίασε: “Είμαι πολύ καιρό μόνη μου, οπότε η λίστα με τα “’όχι” είναι πολύ μεγάλη στην περίπτωσή μου”, είπε η Angelina σε ερώτηση αν σκοπεύει να ερωτευθεί ξανά.

Mάλιστα η ίδια διευκρίνισε ότι αν το κάνει θα το κάνει συνειδητά και με μεγάλη προσοχή ιδίως εφόσον στη ζωή της υπάρχουν έξι παιδιά, τονίζοντας τα ακόλουθα: "Έχω έξι πολύ ικανά παιδιά. Προφανώς και αμέσως μόλις ξυπνήσω ξεκινάει το άγχος μου να είναι εντάξει και σωματικά και ψυχικά αλλά νομίζω πλέον έχουν και αυτά στο μυαλό τους να είμαι κι εγώ καλά. Και με φροντίζουν καλά. Είμαστε πολύ καλή ομάδα".

Πηγή: ilovestyle