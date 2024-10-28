Κρήτη-28η Οκτωβρίου: Πήγαν για μπάνιο στη θάλασσα, στα Μάταλα

Με μπάνιο στη θάλασσα συνδύασαν τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής για την 28η Οκτωβρίου πολλοί Κρητικοί.

Σε σχετικό βίντεο που αναρτήθηκε από το «Δια-SOS-τε τη Μεσαρά», αποτυπώνεται πως πλήθος κόσμου, εκμεταλλεύτηκε τις άριστες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην αργία, και πήγε στα Μάταλα για να απολαύσει ίσως ένα από τα τελευταία μπάνια της χρονιάς.

Πηγή: skai.gr

