Κλέλια Ανδριολάτου για την 3η σεζόν του «Maestro»: «Η σκηνή του βιασμού είναι από τις πιο δύσκολες που έχω κάνει»

Η Κλέλια Ανδριολάτου μίλησε σε συνέντευξή της για τον 3ο κύκλο του Maestro, που έκανε πρεμιέρα χθες, Δευτέρα, στο MEGA, την ενασχόλησή της με την υποκριτική αλλά και την συμμετοχή της στη νέα ταινία «Mykonos» η οποία είναι σε παραγωγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

«Χθες μαζευτήκαμε στον Αντίνοο Αλμπάνη, και είδαμε όλα τα επεισόδια, παραγγείλαμε, είχαμε στολίσει. Ήταν πολύ συγκινητικά (τα επεισόδια), η Μαρία Καβογιάννη είχε συγκινηθεί», αναφέρει αρχικά στην εκπομπή «Buongiorno».

Θα υπάρξει άλλος κύκλος στο Maestro;

Όπως σημειώνει: «Μου άφησε μία λύτρωση στο τέλος των επεισοδίων. Μπήκαν όλα στη θέση τους αλλά υπήρχε και μία "άνω τελεία", σε περίπτωση που, αλλά δεν ξέρω εάν θα υπάρξει και άλλος κύκλος. Αυτό το ξέρει μόνο ο Χριστόφορος (Παπακαλιάτης) και δεν μας το λέει. Όλοι θέλουμε και άλλον κύκλο Maestro. Τον βλέπαμε ότι ήθελε να πάει σπίτι και να γράψει, αλλά πρέπει και να ξεκουραστεί. Απλά ελπίζουμε όλοι ότι θα ξεκουραστεί και θα γράψει».

Για την επιτυχία που είχε η σειρά στο Netflix, η ηθοποιός αναφέρει πως: «Μετά την επιτυχία, μου ήρθε και η δουλειά που κάνουμε τώρα στη Μύκονο. Αν δεν ήταν το Netflix δεν θα ερχόταν. Δεν άλλαξε δραματικά η ζωή μου, είμαι ο ίδιος άνθρωπος με τις ίδιες πεποιθήσεις, απλώς είναι περισσότερες οι ευκαιρίες και οι πόρτες που μπορεί να ανοίξουν».

«Η σκηνή του βιασμού είναι από τις πιο δύσκολες που έχω κάνει»

Και συνέχισε: «Πιστεύουμε όλοι πολύ στο project του Maestro και ο ένας στον άλλο. Το χθεσινό επεισόδιο διαφέρει από τα υπόλοιπα γιατί είναι σαν να έκανε κάποιες μικρού μήκους μέσα στο επεισόδιο. Είδαμε τους χαρακτήρες και τις ιστορίες τους. Η χθεσινή ήταν από τις πιο δύσκολες σκηνές που έχω κάνει, αυτή της απόπειρας βιασμού. Ήθελα να το κάνω ώστε να παρουσιαστεί όπως πρέπει. Είναι ένα δύσκολο ζήτημα».

Για το πώς αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική, η Κλέλια Ανδριολάτου δήλωσε: «Δεν είχα το όνειρο από μικρή να γίνω ηθοποιός. Προέκυψε στα 18-19 έτη μου. Ξεκίνησα να παίζω χωρίς να έχω σπουδάσει. Έπαιξα στο Μπρούσκο. Όταν άρχισα να βρίσκω τον εαυτό μου μέσα στην υποκριτική είπα ότι θα το σπουδάσω. Ήθελα να ασχοληθώ επαγγελματικά με το μόντελινγκ. Το άφησα γιατί «δεν ήμουν εγώ», δεν ήταν τελικά κάτι που ήταν για μένα. Δεν έβλεπα τον εαυτό μου εκεί, θα ήμουν δυστυχισμένη αν το έκανα».

Ακόμα, αποκάλυψε πως έκανε ψυχοθεραπεία για 10 χρόνια: «Όταν το κάνεις, πολύ αργότερα αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Ερωτεύτηκα την δουλειά μου. Και όταν ερωτεύεσαι φεύγεις από οτιδήποτε άλλο», δήλωσε.

«Τεράστια παραγωγή η ταινία Mykonos»

Μιλώντας για την διεθνή παραγωγή στην οποία συμμετέχει, η νεαρή ηθοποιός αποκάλυψε: «Ο Κρίστοφερς Μαρκς που είναι ο σκηνοθέτης, έχει την παραγωγή και είναι συμπαραγωγός και ο Αντετοκούμπο. Πήγαμε για έξι εβδομάδες στη Μύκονο. Ήταν δύσκολα, έχει πάρα πολύ αέρα. Ήμασταν 12 ώρες την ημέρα στα γυρίσματα, είχε δύσκολο καιρό. Ήταν μια τεράστια παραγωγή, ήταν πολύ διαφορετικό από οτιδήποτε έχω κάνει. Ανυπομονώ να δω το αποτέλεσμα, πραγματικά δεν είχα την παραμικρή ιδέα».

«Μου αρέσει πάρα πολύ ο κινηματογράφος, τον λατρεύω. Όταν με είχαν δεχτεί σε αυτή την οντισιόν ήμουν στους Παξούς και ήταν δίπλα μου ο Χριστόφορος. Όταν κατάλαβα ότι με πήρανε, ούρλιαζα. Χαρήκαμε όλοι μαζί γι’ αυτό. Είναι ένας ρόλος στα αγγλικά, που δεν είναι η μητρική μου γλώσσα, αλλά είναι τελείως διαφορετικό να παίζεις σε μια άλλη γλώσσα» είπε για τον τρόπο που πήρε τον ρόλο.

Ερωτώμενη για το ενδεχόμενο να συνεργαστεί ξανά με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη σχολίασε: «Θα ήθελα να συνεχίσω με αυτή την ομάδα και το προτιμώ από το να κάνουμε μια ταινία οι δυο μας, με τον Χριστόφορο. Γιατί νομίζω ότι δεν μπορώ χωρίς αυτούς».

Πηγή: skai.gr

