Η Κιμ Καρντάσιαν (Kim Kardashian) πέτυχε ένα σημαντικό κατόρθωμα στην καριέρα της, ποζάροντας στο εξώφυλλο της γαλλικής «Vogue», και εκμεταλλεύτηκε αυτή τη στιγμή για να τα «χώσει» -με το γάντι- στον πρώην σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ. Η 44χρονη διάσημη τηλεπερσόνα εμφανίστηκε τόπλες στο τεύχος Οκτωβρίου του περιοδικού και μίλησε για το πώς απέκτησε αυτοπεποίθηση μετά από αρκετά χρόνια και συγκεκριμένα μετά το διαζύγιό της από τον ράπερ.

Η Κιμ Καρντάσιαν χώρισε οριστικά με τον Κάνιε Γουέστ πριν από τρία χρόνια και δήλωσε με έμφαση στη «Vogue»: «Όταν έγινα σαράντα, η μητέρα μου μου είπε ότι τα επόμενα χρόνια θα ήταν τα καλύτερα της ζωής μου. Και είναι αλήθεια. Μόνο τα τελευταία τρία ή τέσσερα χρόνια έχω αποκτήσει αυτή την αυτοπεποίθηση.

Πριν, έπρεπε συνεχώς να συμβουλεύομαι κάποιον πριν πάρω μια απόφαση. Μπορείτε να το φανταστείτε; Είναι τρελό να βασίζεσαι τόσο πολύ στις απόψεις των άλλων. Σήμερα, ξέρω ακριβώς τι θέλω. Είναι συναρπαστικό», είπε με νόημα η Κιμ Καρντάσιαν.

Η ίδια αποδίδει τη σχέση της με τη μόδα ως βασική πηγή για τη βελτίωση της αυτοπεποίθησής της και αναφέρει τον Demna (πρώην καλλιτεχνικό διευθυντή της Balenciaga) ως τον άνθρωπο που έπαιξε σημαντικό ρόλο σε αυτό. «Νομίζω ότι τα πράγματα άλλαξαν πραγματικά με τον Demna. Δεν τον νοιάζει τι σκέφτονται οι άλλοι, οπότε έμαθα να κάνω το ίδιο».

Η Κιμ Καρντάσιαν ενσαρκώνει πολλές ζωές ταυτόχρονα: μητέρα τεσσάρων παιδιών, δισεκατομμυριούχος, είδωλο της μόδας, φαινόμενο των κοινωνικών μέσων με 335 εκατομμύρια followers, επιχειρηματίας, απόφοιτος νομικής και τώρα ηθοποιός.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η σταρ μιλάει για το πώς καταφέρνει να ισορροπεί την πολυάσχολη ζωή της ως μητέρα και επιχειρηματίας, κρατώντας μια λίστα με τους στόχους της. «Πάντα είχα μια λίστα με στόχους, ξέρεις, σαν μια λίστα με πράγματα που θέλεις να κάνεις πριν πεθάνεις», είπε.

«Τα εξώφυλλα περιοδικών είναι σίγουρα ένα από αυτά και αυτό ήταν πάντα στην κορυφή της λίστας. Το γεγονός ότι συνέβη, είναι τρελό για μένα. Είναι τόσο ξεχωριστό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι, όταν είσαι μητέρα, και ειδικά μητέρα τεσσάρων παιδιών, η οργάνωση είναι το παν».

Ωστόσο, η ίδια παραδέχεται ότι έχει ελάχιστο χρόνο για τον εαυτό της. «Ξυπνάω τα παιδιά μου, όταν δεν είναι αυτά που με ξυπνούν. Ντυνόμαστε, τους ετοιμάζω πρωινό και μετά συνοδεύω το καθένα από αυτά στο σχολείο. Είναι πραγματικό χάος, αλλά οργανωμένο χάος. Και γελάμε πολύ! Λατρεύω τον χρόνο που περνάμε μαζί. Ευτυχώς, γιατί το κάνω αυτό κάθε μέρα. Για να πω την αλήθεια, σχεδόν ποτέ δεν έχω χρόνο για τον εαυτό μου. Αν και το να έρθω στη Γαλλία για τη φωτογράφιση μου επέτρεψε να μείνω μόνη. Εκτιμώ αυτές τις ιερές στιγμές, ακόμα κι αν διαρκούν μόνο όσο η πτήση με το αεροπλάνο. Δεν πειράζει. Θα έρθει η στιγμή που τα παιδιά μου θα μεγαλώσουν, θα φύγουν από το σπίτι και θα έχω τόσο πολύ χρόνο μόνη μου, που μάλλον θα νιώθω θλίψη», πρόσθεσε η Κιμ Καρντάσιαν.

Η Κιμ Καρντάσιαν πρωταγωνιστεί στην επερχόμενη σειρά του Ryan Murphy, «All’s Fair», που θα κάνει πρεμιέρα αυτό το φθινόπωρο στο Disney+.

Πηγή: skai.gr

