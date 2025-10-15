Κιμ Καρντάσιαν-Κάνιε Γουέστ: Ο «τοξικός» γάμος τους και οι αποκαλύψεις «φωτιά»

Η Κιμ Καρντάσιαν μίλησε ανοιχτά για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις του «τοξικού» γάμου της με τον Κάνιε Γουέστ, αποκαλύπτοντας ότι ακόμα δυσκολεύεται να βγει ραντεβού και περιγράφοντας λεπτομερώς τις δυσκολίες της συν-ανατροφής των παιδιών τους.

Η 44χρονη τηλεπερσόνα κάθισε μαζί με την Alex Cooper στο podcast, «Call Her Daddy», όπου περιέγραψε λεπτομερώς την ταραχώδη εννιάχρονη σχέση της με τον 48χρονο ράπερ. Εξήγησε ότι -αρχικά- ερωτεύτηκε τον Κάνιε λόγω της νοημοσύνης του, χαρακτηρίζοντάς τον «μεγαλύτερο από τη ζωή» και λέγοντας ότι περνούσαν «πολύ ωραία» μαζί.

Ωστόσο, τα πράγματα σύντομα άλλαξαν όταν ο ράπερ, ο οποίος έχει προβλήματα ψυχικής υγείας, άρχισε να στρέφεται εναντίον της και της οικογένειάς της. «Όταν κάποιος περνάει την πρώτη του ψυχική κρίση, θέλεις να τον υποστηρίξεις όσο μπορείς περισσότερο, να τον βοηθήσεις να βρει τη λύση και να είσαι δίπλα του», εξήγησε η Κιμ Καρντάσιαν. «Αλλά όταν κάποιος δεν είναι διατεθειμένος να κάνει αλλαγές, που θεωρώ ότι θα ήταν ιδιαίτερα ευεργετικές, είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσεις μια σχέση που μπορεί να είναι τοξική».

Η Κιμ, που έχει τέσσερα παιδιά με τον Κάνιε, τόνισε ότι η ύπαρξη τους έκανε πιο δύσκολη την απόφασή της να «φύγει» από τον γάμο, ενώ παραδέχτηκε ότι το «πάλεψε», επειδή ήθελε να πιστέψει ότι ο ράπερ θα γινόταν καλύτερα. Το 2016, ο Κάνιε διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή μετά από νοσηλεία. Ωστόσο, αργότερα ισχυρίστηκε ότι είχε διαγνωστεί λανθασμένα. Όταν τα πράγματα δεν βελτιώθηκαν, η Κιμ κατάλαβε, όπως είπε, ότι ήταν ώρα να φύγει και να δείξει στα παιδιά τους «ένα καλό παράδειγμα για το πώς να θέτουν όρια».

Εξήγησε ότι άρχισε και η ίδια να υποφέρει κατά τη διάρκεια του γάμου της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έπρεπε να σώσω τον εαυτό μου για να γίνω καλύτερη μαμά για όλους. Και νομίζω ότι όταν μεγαλώσουν όλοι, θα μπορούν να το καταλάβουν και να το δουν αυτό».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η Καρντάσιαν είπε ότι ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να βλέπει τον Κάνιε να κατηγορεί την οικογένειά της κατά τη διάρκεια των διαβόητων εκρήξεων του στο Twitter - ονομάζοντας τη μητέρα της, Κρις Τζένερ, «Kris Jong Un». «Ήταν πραγματικά δύσκολο να βλέπω την οικογένειά μου να αντιμετωπίζεται με έναν τρόπο και μετά να λέω ‘’Συγγνώμη, παιδιά’’ και να το δέχομαι», θυμήθηκε.

«Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να μην το δουν. Νομίζω ότι αποξενώθηκα πραγματικά και υπήρχαν πολλές φορές που ήμουν πολύ σιωπηλή και προσπαθούσα να καταλάβω τι συνέβαινε». Παρά ταύτα, επαίνεσε την «συμπονετική» οικογένειά της που δεν προσπάθησε να την αναγκάσει να αφήσει τον Κάνιε και της έδωσε χρόνο να πάρει τις δικές της αποφάσεις. «Ήξεραν ότι αγαπούσα και σεβόμουν πολύ αυτή τη σχέση και τα τέσσερα μωρά και ότι θα έκανα τα πάντα για να λειτουργήσει», εξήγησε.

Όταν ρωτήθηκε ποιο ήταν, τελικά, αυτό που την οδήγησε στο να πάρει διαζύγιο από τον Κάνιε, η ίδια απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη: «Υπήρχαν πολλά πράγματα που δεν μπορούσα να ανεχτώ. Δεν μου άρεσε να μιλάνε άσχημα για τη γιαγιά και τις θείες των παιδιών μου. Αν κάποιος νιώθει έτσι, τότε δεν πρέπει να είμαστε μαζί. Ξέρεις, να βγάζουν στη φόρα πολλά πράγματα, πολλά προσωπικά πράγματα.

Απλά δεν ένιωθα ασφαλής συναισθηματικά ή ακόμα και οικονομικά. Εννοώ, είχαμε πέντε Lamborghini και όταν γυρνούσα σπίτι, είχαν εξαφανιστεί όλα αν εκείνος είχε μια κρίση. Και εγώ έλεγα: ‘’Πού είναι όλα τα αυτοκίνητά μας; Το καινούργιο μου αυτοκίνητο’’. Και εκείνος απαντούσε: ‘’Τα έδωσα σε όλους τους φίλους μου’’».

Τέλος, η Κιμ Καρντάσιαν επισήμανε ότι ο γάμος της με τον Κάνιε Γουέστ είχε μόνιμη επίδραση στην ερωτική της ζωή μέχρι σήμερα. Από τότε που χώρισαν το 2021, η Κιμ είχε ρομαντικές σχέσεις με ανθρώπους όπως ο Pete Davidson και ο Odell Beckham Jr. «Υπήρξαν καταστάσεις όπου θα έρχομαι κοντά σε κάποιον και μετά σκέφτομαι: ‘’Περίμενε, δεν θέλω να ασχοληθώ με τον πρώην σου. Δεν θέλω να ασχοληθώ αν πρόκειται να πει κάτι. Έτσι, ήταν λίγο απογοητευτικό, αλλά μετά κατάλαβα ότι ο άνθρωπος μου δεν θα νοιαζόταν για αυτό».

