Κιμ Καρντάσιαν: Έκανε καμβά το σώμα της και το αποτέλεσμα είναι μοναδικό (video-φωτό)

Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram εικόνες από τα παρασκήνια της γυμνής φωτογράφισής της για το περιοδικό «RE-EDITION». Η 45χρονη σταρ της σειράς «All’s Fair» έκανε καμβά το σώμα της και πόζαρε για το εξώφυλλο του τεύχους.

Οι θαυμαστές της είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά το «backstage» της φωτογράφισης, από τις αλλαγές στην γκαρνταρόμπα μέχρι τις καμπύλες της, αποδεικνύοντας ότι η Κιμ εξακολουθεί να ξέρει πώς να τραβάει την προσοχή και να κεντρίζει τα βλέμματα. Πέρασε από κοστούμια με ρίγες που θύμιζαν την ατμόσφαιρα των γκάνγκστερ της δεκαετίας του 1920, σε μια τολμηρή στιγμή με γυμνό στήθος, αφήνοντας το ντεκολτέ της να κλέβει τις εντυπώσεις.

Και μπορεί το συγκεκριμένο πρότζεκτ να πήγε καλά για την Κιμ Καρντάσιαν, αλλά η συμμετοχή της στο «All’s Fair» του Ryan Murphy δεν κέρδισε κοινό και κριτικούς. Οι κριτικοί έσπευσαν να κατακρίνουν την ερμηνεία της σταρ των ριάλιτι σόου, με πολλούς να την χαρακτηρίζουν «επίπεδη και χωρίς έμπνευση». Ωστόσο, η διάσημη τηλεπερσόνα δεν φαίνεται να πτοείται και είναι, μάλλον, της λογικής ότι, «η δυσφήμιση είναι η καλύτερη διαφήμιση».

