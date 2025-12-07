Η Κέιτι Πέρι και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, επιβεβαίωσαν ουσιαστικά μέσω Instagram τη σχέση τους, μετά την ανάρτηση της τραγουδίστριας με σειρά φωτογραφιών και βίντεο από το ταξίδι τους στην Ιαπωνία.

Σε μία από τις εικόνες, η Πέρι και ο Τριντό ποζάρουν χαμογελαστοί σε μια selfie, με τα πρόσωπά τους να ακουμπούν. Σε άλλο βίντεο, το ζευγάρι δοκιμάζει σούσι.

Αν και κανείς από τους δύο δεν έχει σχολιάσει δημόσια τη σχέση τους, οι φήμες οργιάζουν εδώ και μήνες, με συνεχείς κοινές εμφανίσεις τους. Ο Τριντό είχε παραστεί και σε συναυλία της Πέρι νωρίτερα φέτος, γεγονός που ενίσχυσε τα σενάρια περί ειδυλλίου.

Η Πέρι βρέθηκε στην Ιαπωνία στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της, Lifetimes Tour. Στην ανάρτησή της, συνοδευόμενη από πολλές φωτογραφίες, έγραψε: «Tokyo times on tour and more».

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο 53χρονος Τριντό είχε επίσης αναδημοσιεύσει φωτογραφία όπου ποζάρει μαζί με την Πέρι, τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Φούμιο Κισίντα και τη σύζυγό του, Γιούκο. Σε ανάρτησή του στο X σημείωσε: «Χάρηκα πολύ που σε είδα, @kishida230. Η Κέιτι κι εγώ χαρήκαμε που είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με εσένα και τη Γιούκο. Σ’ ευχαριστώ, Φούμιο, για τη φιλία σου και τη συνεχή σου δέσμευση στη διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες και σε ένα καλύτερο μέλλον για όλους.»

Τον περασμένο μήνα, το ζευγάρι έμοιαζε να επιβεβαιώνει τη σχέση του όταν φωτογραφήθηκε να περπατά χέρι-χέρι σε εκδήλωση στο Παρίσι. Το TMZ δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο που τους έδειχναν πιασμένους χέρι-χέρι πριν μπουν σε αυτοκίνητο, με τον Τριντό να βοηθά την Πέρι να καθίσει στο πίσω μέρος καθώς οι φωτογράφοι τους φώναζαν.

Η εμφάνιση στο Παρίσι συνέπεσε με τα 41α γενέθλια της Πέρι και φαίνεται πως ήταν η πρώτη δημόσια έξοδός τους ως ζευγάρι.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης εμφάνισής της στο Λονδίνο, η Πέρι φάνηκε να υπαινίσσεται την κατάσταση της προσωπικής της ζωής. Μετά από πρόταση γάμου που της έκανε ένας θαυμαστής από το κοινό, η τραγουδίστρια αστειεύτηκε: «Μακάρι να μου το είχες ζητήσει 48 ώρες νωρίτερα». Η ατάκα ήρθε λίγες ημέρες μετά τη δημοσίευση των πρώτων φωτογραφιών της με τον Τριντό.

Η Πέρι βρισκόταν σε μακροχρόνια σχέση με τον ηθοποιό Ορλάντο Μπλουμ. Οι δυο τους, που ήταν μαζί για μία δεκαετία και έχουν μία κόρη, χώρισαν το περασμένο καλοκαίρι.

Ο Τριντό, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός του Καναδά από το 2015 έως το 2025, ήταν παντρεμένος επί 18 χρόνια με τη Σοφί Γκρεγκουάρ πριν χωρίσουν το καλοκαίρι του 2023. Το πρώην ζευγάρι έχει τρία παιδιά.

Πηγή: skai.gr

