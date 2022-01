Τι και αν σήμερα η Kate Middleton είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας και στο μέλλον ο σύζυγό της αναμένεται να αναλάβει τον βρετανικό θρόνο; Στο παρελθόν υπήρξε κοινή θνητή... και όπως όλες μας, έτσι και αυτή είχε μια "κανονική" δουλειά.

Όπως αναφέρουν τα ξένα ΜΜΕ, πίσω στα φοιτητικά της χρόνια είχε πιάσει μια καλοκαιρινή δουλειά την οποία έκανε για 4 μήνες και η αμοιβή της δεν προνοούσε με τίποτα την σημερινή ζωή της.

Πιο συγκεκριμένα, η Kate δούλευσε ως βοηθός skipper σε μια μαρίνα για γιοτ και σύμφωνα με την Katie Nicholl η νυν δούκισσα δούλευε από τις 7 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα, δηλαδή 11 ώρες την ημέρα μέσα σε ένα σκάφος και ενώ έκανε χειρονακτική εργασία, κέρδιζε μόλις $6.81 δολάρια/ώρα! Ω, ναι.

Κατά την διάρκεια της δουλειάς της, η νεαρή Kate “έτρωγε μέσα στο σκάφος και κοιμόταν σε μια πάρα πολύ μικρή καμπίνα - σε ένα κρεβάτι το οποίο μοιραζόταν με άλλη μια κοπέλα μέλος του πληρώματος. Τα σκάφη αυτά, τα νοίκιαζαν εταιρείες ώστε οι πελάτες τους να έχουν πολυτελή διαμονή".

Μεταξύ των καθηκόντων της τότε, η δούκισσα έπρεπε να πλένει τα καταστρώματα και να βοηθάει στο να φορτωθούν στα σκάφη κούτες από catering που ήταν εξαιρετικά βαριές, ενώ έκανε καθαριότητα και στο τέλος της ημέρας.

Μιλώντας για την συνεργασία της με την Kate Middleton, η Cal Tomlinson μια από τις Skippers που δούλευε μαζί της σε δηλώσεις της αποκάλυψε: “Η Κate ήταν πολύ επαγγελματίας: ταίριαξε αμέσως στην ομάδα αν και ήταν πάρα πολύ όμορφη. Μιλούσε όμορφα, ήταν ελκυστική και είχε έναν αέρα. Επίσης ήταν ευγενική και ευσεβής ενώ δε φορούσε ποτέ make up. Είχε φυσική ομορφιά.”

Και κάπως έτσι κορίτσια, η Kate μας επιβεβαιώνει το ρητό "you never know what future brings"! Ίσως μια μέρα βρούμε και εμείς τον πρίγκιπά μας!

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις

Πηγή: must

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News

και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις