Καλομοίρα: Όταν ήμουν μικρή, είχα κάνει πάρτι γενεθλίων, και ήρθε μόνο ένα άτομο

Όσο κι αν φαίνεται απίστευτο, γιατί την ξέρουμε από πιτσιρίκα, η Καλομοίρα έκλεισε τα 40! Και όπως αποκάλυψε η ίδια εδώ και πολλά χρόνια από τότε που ήταν μικρούλα και έκανε ένα πάρτι που ήρθε μόνο ένα άτομο δεν ήθελε να τη γιορτάζουν γιατί πληγώθηκε και για χρόνια είχε άρνηση. Όχι πια…

Έτσι χθες πραγματικά το γιόρτασε με την οικογένειά της και δημοσίευσε και μια σειρά από φωτογραφίες γράφοντας:

«Ουάου.

Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για όλες τις ευχές—είμαι πραγματικά ευγνώμων. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έγινα 40. Δεν το νιώθω και ο χρόνος περνάει τόσο γρήγορα.

Θέλω απλώς να πω πόσο εκτιμώ όλους εσάς που με στηρίζετε όλα αυτά τα χρόνια. Και στον υπέροχο σύζυγό μου και τα παιδιά μου—είστε η καρδιά μου.

Φέτος βρίσκομαι σε ένα ταξίδι αυτοθεραπείας, και έχει υπάρξει αποκαλυπτικό με τρόπους που δεν περίμενα. Όταν ήμουν μικρή, είχα κάνει ένα πάρτι γενεθλίων, και ήρθε μόνο ένα άτομο. Ήταν κάτι που με πλήγωσε και για πολύ καιρό ένιωθα άβολα με το να με γιορτάζουν. Αλλά χθες, στο δείπνο, υπενθύμισα στον εαυτό μου—αξίζω να με γιορτάζουν. Όλοι μας το αξίζουμε.

Τα γενέθλια δεν είναι απλώς μια υπενθύμιση ότι μεγαλώνουμε• είναι η αντανάκλαση του ταξιδιού που έχουμε διανύσει και των όμορφων περιπετειών που μας περιμένουν. Οπότε, ας αγκαλιάσουμε τη ζωή, την εξέλιξη και όλες τις μοναδικές στιγμές που έρχονται»!

