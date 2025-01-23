Ιωάννα Τούνη: «Χάλι, πόνος και φαγούρα» στην πτήση για Ντουμπάι

Ενα μικρό αλλά πολύ ενοχλητικό πρόβλημα με την υγεία της αντιμετώπησε η Ιωάννα Τούνη, στο τελευταίο ταξίδι της στο Ντουμπάι.

Ενώ βρισκόταν στο αεροπλάνο, ξαφνικά έβγαλε επιχείλιους έρπητες, με αποτέλεσμα να έχει πόνο και φαγούρα

«Και έτσι για το μάτι ρε παιδάκι μου έχω γεμίσει επιχείλιους έρπητες. Αυτό συνέβη χθες στις 4 ώρες πτήσης, δεν το πίστευα άρχιζα να φαγουρίζομαι σαν σκυλί και γέμισα. Βασικά αυτό είναι στα όρια στοματίτιδας. Δεν ξέρω τι θα κάνω, τον σταυρό μου λογικά θα σας μιλάω από μακριά στα επόμενα στόρι, πόνος, χάλι και φαγούρα», έγραψε η επιχειρηματίας και influencer σε βίντεο story που ανέβασε στο Instagram.

«Ξενέρωσα τη ζωή μου, αλλά ψυχολογία πάνω από όλα» έγραψε, δείχνοντας ότι παρά την ενόχληση, δεν το άφησε να την επηρεάσει ψυχολογικά.

Πηγή: skai.gr

