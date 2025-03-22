Ιαπωνία: «Γλυπτά» από αφρό να τα πιείς στο ποτήρι – Δείτε βίντεο 

Όχι απλώς καφές… Η Ρούνα Κάτο, μια Γιαπωνέζα «καλλιτέχνιδα… latte» όπως αποκαλείται, δημιουργεί λεπτομερή γλυπτά από αφρό με… γλυκύτατους πρωταγωνιστές χαρακτήρες από anime, βιντεοπαιχνίδια και γενικότερα χαρακτήρες της ποπ κουλτούρας. Οι τρισδιάστατες δημιουργίες της διατηρούν το σχήμα τους, και χρειάζονται περίπου επτά λεπτά για να δημιουργηθούν.



Η ιδιαίτερη, πρωτότυπη αλλά και γευστική τεχνική της σκορπίζει χαρά σε μικρούς και μεγάλους, και έχει παρουσιαστεί σε σημαντικές εκδηλώσεις όπως το αμερικανικό Super Bowl και οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο το 2020.

To μειονέκτημα των «έργων τέχνης»; Δεν σου κάνει καρδιά να πιεις τον… Pokemon.

Πηγή: skai.gr

