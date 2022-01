Η Queen Latifah απάντησε δημόσια στις κατηγορίες εναντίον του πρώην συμπρωταγωνιστή της στην τηλεοπτική σειρά «The Equalizer», Κρις Νοθ.



Μετά την πρεμιέρα του «Sex and the City revival And Just Like That» τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Νοθ, πρωταγωνιστής της σειράς κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση από πολλές γυναίκες. Ο ηθοποιός έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες.



Στην αστυνομική δραματική σειρά του CBS «The Equalizer», ο Νοθ υποδυόταν τον πρώην διευθυντή της CIA, Γουίλιαμ Μπίσοπ και συμπρωταγωνιστούσε με την Queen Latifah.



Ωστόσο, απολύθηκε από τη σειρά στον απόηχο των καταγγελιών.



Η ηθοποιός, ράπερ και παραγωγός έσπασε τη σιωπή της για το θέμα σε πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξή της.



«Είναι σουρεαλιστικό. Είναι μια τόσο ζοφερή, λεπτή κατάσταση που απαιτεί μεγάλο σεβασμό» είπε. «Αυτό είναι ένα προσωπικό θέμα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει» πρόσθεσε.



«Ο χαρακτήρας του Κρις είναι προφανώς μεγάλο μέρος της σειράς και ήταν καταπληκτική η χημεία, καταπληκτική η χημεία. Και η αίσθηση μου είναι ότι η δικαιοσύνη πρέπει να υπερισχύσει. Θέλω απλώς να γίνουν σωστά τα πράγματα» συνέχισε η ηθοποιός.



Αναφερόμενη στο πώς θα αντιμετωπιστεί στη σειρά «The Equalizer» η εξαφάνιση του χαρακτήρα του Νοθ, η Latifah είπε: «Καταλαβαίνουμε τι θέλουμε να κάνουμε δημιουργικά στην εκπομπή και πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτόν τον χαρακτήρα».



Τον Δεκέμβριο, ο Νοθ κατηγορήθηκε για βιασμό από τέσσερις γυναίκες. Μια γυναίκα που θέλησε να παραμείνει ανώνυμη αλλά χρησιμοποίησε το ψευδώνυμο Ava ισχυρίστηκε ότι ο ηθοποιός της είχε επιτεθεί σεξουαλικά το 2010 ενώ εργαζόταν σε εστιατόριο της Νέας Υόρκης.



Ο ηθοποιός αρνήθηκε τον ισχυρισμό, με τον εκπρόσωπό του να λέει: «Η ιστορία είναι πλήρως επινοημένη και οι υποτιθέμενες συζητήσεις που περιγράφονται αναλυτικά σε όλη τη διάρκεια της φαίνονται σαν ένα κομμάτι κακής μυθοπλασίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

