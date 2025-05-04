Η πρώτη επιθανάτια εμπειρία της Ματθίλδης Μαγγίρα με ένα αμερικανικό άλογο Mustang

Μια σχεδόν κινηματογραφική εμπειρία αν και επικίνδυνη έζησε η Ματθίλδη Μαγγίρα όταν κάποτε πήγε να επισκεφτεί τον αδελφό της που ήταν φοιτητής στη Φλόριντα.

Η ηθοποιός περιέγραψε στα Τετράγωνα των αστέρων τι έζησε με ένα αμερικανικό άλογο Mustang όταν αυτό τρόμαξε.

Όπως είπε, αποφάσισαν με τον αδελφό της να κάνουν διάφορα ride και εκείνη πρότεινε να κάνουν ιππασία σε φάρμα. Μάλιστα ο αδελφός της πήρε μονόφθαλμο άλογο.

«Μπήκαμε σε μία ζούγκλα και ακουγόντουσαν διάφοροι θόρυβοι, τρομάζει το άλογο του αδελφού μου, του λέει η εκπαιδεύτρια να τραβήξει το γκέμι από την άλλη, το ακούω, το τραβάω στο δικό μου που έφυγε ανάποδα με τα χίλια. Με πάει κάτω από δέντρα, μου έσπασαν τα γυαλιά, η κάμερα, με πήγαινε κάτω από κλαδιά για να με ρίξει. Μπαίνει στη φάρμα απότομα, με ρίχνει αλλά κρέμομαι, ξανανεβαίνω γιατί τα έχω πάρει πολύ άσχημα, έχω δει όλη μου τη ζωή flashback να περνάει. Μπαίνει στον στάβλο και σταματάει και ήταν εκεί ο cowboy. Δεν μπορούσα να μιλήσω. Με κατεβάζει ο cowboy, με παίρνει αγκαλιά. Θεώρησα ότι φεύγω από τη ζωή. Αυτή ήταν η πρώτη μου επιθανάτια εμπειρία, έτσι λέγεται αυτό» περιέγραψε πολύ παραστατικά.





