Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ, έφτασε απόψε στη Γουέστμινστερ Άμπεϊ για την ετήσια χριστουγεννιάτικη λειτουργία συνοδευόμενη από 1.600 προσκεκλημένους.

Η εκδήλωση «Μαζί τα Χριστούγεννα», που φέτος πραγματοποιείται για πέμπτη χρονιά, περιλαμβάνει πλήθος διασημοτήτων, όπως η Κέιτ Γουίνσλετ και η Κέιτι Μελούα.

Η τελετή τιμά «τη δύναμη του να απλώνεις το χέρι στον άλλον», με ομιλίες από τον Πρίγκιπα Ουίλιαμ, την Γουίνσλετ και τον Τσιουέτελ Ετζιοφόρ, ενώ θα τιμηθούν τα μέλη της κοινότητας που αφιερώνουν χρόνο σε δράσεις αλληλεγγύης.

Η τραγουδίστρια Χάνα Γουάντινγκχαμ αποχώρησε τελευταία στιγμή λόγω προβλημάτων με τη φωνή της και τη θέση της πήρε ο Zακ Έιμπελ, ερμηνεύοντας το «Silent Night».

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης εμφανίσεις από την Κέιτι Μελούα, τους Fisherman’s Friends και την Γκριφ, ενώ συμμετέχει και ο Νταν Σμιθ από το συγκρότημα «Bastille».

Η Πριγκίπισσα Κέιτ, σε επιστολή που θα δοθεί σε όλους τους καλεσμένους, επαινεί όσους αφιερώνουν χρόνο στην κοινότητα και τονίζει τη σημασία της χριστουγεννιάτικης περιόδου για την ενίσχυση της αλληλεγγύης και της σύνδεσης μεταξύ των ανθρώπων.

«Η προσφορά σας, πολλές φορές ήσυχη και χωρίς αναγνώριση, κάνει εξαιρετική διαφορά στη ζωή των άλλων», σημειώνει.

Μεταξύ των τιμώμενων είναι η Aν Ντέιβις, εθελόντρια του «Moses Project», που στηρίζει άνδρες με προβλήματα εξάρτησης, καθώς και η μαθήτρια Madison Reed, που συγκέντρωσε σημαντικά ποσά για το «Archie Foundation»

Η Αμπεϊ είχε στολιστεί με φωτάκια και χριστουγεννιάτικα στεφάνια, ενώ έξω είχε δημιουργηθεί ένα σκηνικό που παραπέμπει σε «χειμερινό παραμύθι». Οι καλεσμένοι μπορούν να προσθέσουν τα ονόματά τους σε ένα «δέντρο σύνδεσης», σύμβολο της δύναμης της κοινότητας.

Η εκδήλωση τιμά επίσης βετεράνους του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, επιζώντες του Ολοκαυτώματος, αθλητές και φίλους της «Royal Horticultural Society», με στόχο να αναδειχθεί η αξία της αγάπης, της προσφοράς και της ενότητας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.