Η διάσημη κληρονόμος αναφέρθηκε στην κακοποίηση που υπέστη ως έφηβη, όταν βρισκόταν σε οικοτροφείο. Περιέγραψε σεξουαλική, σωματική και ψυχολογική κακοποίηση από τους εργαζόμενους στις δομές.

Η 43χρονη Πάρις έχει ήδη μιλήσει για το πώς απήχθη με τη συγκατάθεση των γονιών της, για να μεταφερθεί σε μία από τις δομές εξαιτίας της προβληματικής συμπεριφοράς της.

«Όταν ήμουν 16 χρόνων με άρπαξαν από το κρεβάτι μου στη μέση της νύχτας και με μετέφεραν σε μία από τις τέσσερις δομές που θα έμενα», ανέφερε η ίδια, προσθέτοντας ότι οι γονείς της «παραπλανήθηκαν» από το καλό μάρκετινγκ του Provo Canyon.

Με φανερή συγκίνηση, περιέγραψε την εμπειρία της στο ίδρυμα ως «απομονωτική και τραυματική», εξηγώντας ότι δεν μπορούσε να ειδοποιήσει τους γονείς της καθώς οι τηλεφωνικές κλήσεις παρακολουθούνταν.

Διαβάστε περισσότερα στο womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.