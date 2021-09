Η μυστηριώδης εξαφάνιση του κιθαρίστα και στιχουργού των Manic Street Preachers, όταν είχε φτάσει στο απόγειο της καριέρας του, δημιούργησε πολλές απορίες και παραμένει ένα άλυτο μυστήριο.

Μέχρι και σήμερα, 26 χρόνια μετά, κανείς δε γνωρίζει με σιγουριά αν είναι ζωντανός.

Ο κιθαρίστας Richey Edwards εξαφανίστηκε την 1η Φεβρουαρίου 1995 και θεωρείται ευρέως ότι αυτοκτόνησε σε ηλικία 27 ετών, ενώ κηρύχθηκε επίσημα νεκρός τον Νοέμβριο του 2008, αλλά ποτέ δεν βρέθηκε κάποιο πτώμα και δεν υπάρχει οριστική απόδειξη γι’ αυτό.

Την ημέρα εκείνη η μπάντα Manic Street Preachers θα ξεκινούσε την περιοδεία της στην Αμερική, ενώ είχε μόλις κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ. Ενώ περίμεναν τον Richey για το ταξίδι, εκείνος ήταν άφαντος.

#ThrowbackOfTheDay: Richey Edwards, Mark Lamarr, Sarah Cracknell & Damon Albarn in the NME Office, 1992 pic.twitter.com/SW7KJYMuV8 — NME (@NME) October 14, 2017

Σύμφωνα με τις τότε πληροφορίες, ο κιθαρίστας αποχώρησε από το ξενοδοχείο που έμενε το πρωί στις 7 παίρνοντας μαζί μόνο το πορτοφόλι του, τα αντικαταθλιπτικά του χάπια, τα κλειδιά του αυτοκινήτου του και το διαβατήριο του.

Πέρασε από το διαμέρισμά του, άφησε το διαβατήριο του και μετά χάθηκε. Το δεκαπενθήμερο πριν από την εξαφάνιση, ο κιθαρίστας είχε βγάλει 2.800 λίρες από τον τραπεζικό του λογαριασμό.

Δύο εβδομάδες μετά εντοπίστηκε το αμάξι του Richey κοντά σε μια γέφυρα στην οποία έχουν καταγραφεί αρκετές αυτοκτονίες. Πολλοί πιστεύουν ότι πήδηξε από την γέφυρα, αλλά δεν υπάρχουν αποδείξεις.

Άλλοι υποπτεύονταν ότι η εξαφάνιση του ήταν μια σκηνοθετημένη πράξη για να τραβήξει η μπάντα τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της.

Επίσης, ξεκίνησαν οι εικασίες ότι ο Edwards σκηνοθέτησε μόνος του τον θάνατό του, ενώ αργότερα αναφέρθηκε ότι τον είδαν στη Γκόα, τα Κανάρια Νησιά και στη Δημόσια Βιβλιοθήκη του Νιούπορτ.

Αυτό ήταν πολύ ψυχοφθόρο για την οικογένειά του, καθώς δεν γνώριζαν τι πραγματικά του συνέβη και χωρίς σώμα δεν θα μπορούσαν ποτέ να αποχαιρετήσουν σωστά τον Richey.

Αν και το συγκρότημα για αρκετά χρόνια μετά την εξαφάνιση τον περίμενε να γυρίσει, τελικά προχώρησε παρακάτω. Συγκινητικό ήταν το γεγονός ότι στις αρχές τοποθετούσαν ένα επιπλέον μικρόφωνο στις συναυλίες τους, σε περίπτωση που ο Richey επέστρεφε.

Ποιοι είναι οι Manic Street Preachers

Το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 1986 στο Μπλάκγουντ της Ουαλίας. Τα μέλη του συγκροτήματος πήγαιναν μαζί στο ίδιο σχολείο.

Το 1990 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο New Art Riot. Το 1992 κυκλοφόρησε ο πρώτος τους δίσκος με τίτλο Generation Terrorists, ο οποίος ήταν αρκετά επιτυχημένος, καθώς πούλησε περίπου 250.000 αντίτυπα, ενώ βγήκαν από τον δίσκο 6 σινγκλ.

Ο επόμενος δίσκος τους Gold Against the Soul έλαβε μέτριες κριτικές, ωστόσο ήταν εξίσου επιτυχημένος με τον προηγούμενο δίσκο. Ο τρίτος δίσκος τους The Holy Bible κυκλοφόρησε το 1994 και έλαβε πολύ καλές κριτικές.

Ο επόμενος δίσκος τους, ο πρώτος χωρίς τον Έντουαρντς με τίτλο Everything Must Go έλαβε πολύ καλές κριτικές, ενώ περιείχε πέντε τραγούδια που ο Έντουαρντς είχε συνεισφέρει στους στίχους.

Στόχος τους δεν ήταν απλά να παράγουν μουσική. Είχαν ισχυρές πολιτικές απόψεις και ήθελαν να τις εκφράσουν.

Οι στίχοι ήταν έντονα πολιτικοποιημένοι ασκώντας κριτική στον καπιταλισμό, τον υπερκαταναλωτισμό, τους πολέμους, το σεξισμό, τον φασισμό, την πολιτική ορθότητα και τη θανατική ποινή. Ήταν οι πρώτοι που μίλησαν ανοιχτά για την κατάθλιψη, την ανορεξία και τον αυτοτραυματισμό.

Οι Manic Street Preachers ήταν διχαστικοί από την αρχή. Ωστόσο, γρήγορα καθιερώθηκαν ως οι μεγάλοι προκλητικοί προβοκάτορες της γενιάς τους.

Σε μια συνέντευξη ο Richey ρωτήθηκε αν η ιδεολογία που προβάλλουν είναι ειλικρινής ή αν το κάνουν για τη δημοσιότητα. Τότε, ο κιθαρίστας έβγαλε το ξυράφι που είχε μαζί του και χάραξε στο χέρι του τις λέξεις «4 real», για να αποδείξει την αυθεντικότητα τους. Αμέσως μετά μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και χρειάστηκε 17 ράμματα.



