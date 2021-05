Η Μπίλι Άιλις φωτογραφίζεται για τη βρετανική Vogue έτσι όπως δεν την έχουμε ξαναδεί και όπως λέει η ίδια αγαπάει τη νέα της σέξι, γυναικεία εμφάνιση.

Η ποπ σταρ φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του τελευταίου τεύχους της βρετανικής Vogue με ξανθά μαλλιά αλά Μέριλιν Μονρόε, με ροζ εσώρουχα και καπαρντίνα.

«Όλα έχουν σχέση με αυτό που σε κάνει να νιώθεις καλά», δήλωσε η τραγουδίστρια στο περιοδικό, το οποίο αναφέρει ότι η Άιλις είναι λάτρης της δεκαετίας του 1940 και των pin-up της δεκαετίας του 1950, ενώ η ιδέα για το εξώφυλλο ήταν δική της.

Billie Eilish by Craig McDean covering British Vogue (June 2021)



Showing a never-seen-before side of her, this becomes the American singer's fourth Vogue cover ever and her very first time working with the British edition pic.twitter.com/E0HN3E8W8J