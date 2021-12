Η Kim Kardashian εξομολογήθηκε ότι πέρασε το «Baby Bar», την πρακτική εξάσκηση για δικηγόρους στην Καλιφόρνια μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες σε διάστημα δύο ετών. Σε ανάρτηση της στο Twitter σχολίασε την διαδικασία των εξετάσεων λέγοντας ότι «δεν ήταν εύκολη ούτε μου δόθηκε αβίαστα» και ευχαρίστησε τον δικηγόρο και σχολιαστή του CNN Van Jones, καθώς εξαιτίας δικής του παρότρυνσης σπούδασε νομικά. Ενώ, σε φωτογραφία που ανέβασε στο εν λόγο tweet την βλέπουμε να κοιτάζεται στον καθρέπτη γράφοντας μάλιστα σε λεζάντα «κοιτάω την γυναίκα στον καθρέφτη και είμαι πολύ περιφανή για αυτή.»

OMFGGGG I PASSED THE BABY BAR EXAM!!!!



Looking in the mirror, I am really proud of the woman looking back today in the reflection.



For anyone who doesn’t know my law school journey, know this wasn’t easy or handed to me. pic.twitter.com/44UiguM4bJ