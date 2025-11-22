Η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ, είναι ζευγάρι από το 2023. Πρόσφατα κυκλοφόρησε μία ακόμη φήμη ότι έχουν χωρίσει. Αυτή τη φορά δεν έσπευσαν να το επιβεβαιώσουν ή να το διαψεύσουν. Ωστόσο, κοινός τους φίλος, «πρόδωσε» στο περιοδικό People ότι ο Σαλαμέ θα επιστρέψει στην Αμερική για λίγες μέρες, καθώς τα γυρίσματα του Dune: Part Three διακόπτονται και θα περάσει με την Τζένερ μαζί την Ημέρα των Ευχαριστιών και μάλιστα με την οικογένειά της.

«Η Κάιλι είναι πολύ χαρούμενη που εκείνος επέστρεψε στο Λ.Α.», λέει ο άνθρωπος του περιβάλλοντός τους: «Χαίρεται που θα έχουν λίγο ιδιαίτερο χρόνο μαζί πριν ξαναφύγει για τα γυρίσματα. Η σχέση τους περνά από δοκιμασίες λόγω της απόστασης, αλλά δεν έχουν χωρίσει».

Η φήμη για το χωρισμό ξεκίνησε όταν ο Σαλαμέ δεν πήγε στα 70ά γενέθλια της μητέρας της Κάιλι, της Κρις Τζένερ, στις 9 Νοεμβρίου.

«Ο Τιμοτέ μιλούσε συνέχεια για την Κάιλι όσο γύριζε το Marty Supreme», μετέφερε άλλη πηγή. «Εκείνη πέταξε μέχρι τη Νέα Υόρκη για να τον δει στο σετ. Συναντήθηκαν επίσης στο Λονδίνο όσο εκείνος γύριζε το Dune. Είναι πολύ ερωτευμένοι.»

Το ζευγάρι εμφανίστηκε τελευταία φορά μαζί στη Νέα Υόρκη, σε αγώνα των Yankees στις 8 Οκτωβρίου. Η Κάιλι φορούσε ένα τζάκετ Marty Supreme για να στηρίξει τη νέα ταινία του αγαπημένου της.

Ήταν στην πόλη για την απρόσμενη πρεμιέρα του Marty Supreme στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, στις 6 Οκτωβρίου, όπου η Τζένερ τον συνόδευσε. Ήταν στα παρασκήνια και, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, το ζευγάρι φαινόταν χαρούμενο και τρυφερό στο πάρτι μετά την προβολή.

Παρόλο που κάνουν πιο συχνές δημόσιες εμφανίσεις από το ντεμπούτο τους στο κόκκινο χαλί τον Μάιο, προτιμούν να κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα. Σε πρόσφατη συνέντευξη στη Vogue, ο Σαλαμέ ρωτήθηκε για την Κάιλι και προτίμησε να μην πει πολλά.



Πηγή: skai.gr

