Την οργή της αμερικανίδας τραγουδίστριας Pink προκάλεσε το πρόστιμο στη γυναικεία Εθνική ομάδα μπιτς χάντμπολ της Νορβηγίας από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία, επειδή οι παίκτριες αποφάσισαν να αγωνιστούν στον μικρό τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, φορώντας σορτς και όχι μπικίνι. Έτσι η ομάδα τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 1500 ευρώ συνολικά την περασμένη εβδομάδα. Όμως η Pink παρενέβη, ξεκαθαρίζοντας ότι ευχαρίστως θα πληρώσει τα πρόστιμα.



Οι αθλήτριες τόνισαν πως η συγκεκριμένη αμφίεση δεν είναι μόνο σεξιστική, αλλά και άβολη. Αποφάσισαν λοιπόν, έχοντας και τη στήριξη της εθνικής τους ομοσπονδίας, να αγωνιστούν φορώντας σορτσάκια.



«Είμαι ΠΟΛΥ υπερήφανη για τη νορβηγική γυναικεία ομάδα μπιτς χάντμπολ ΠΟΥ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥ ΣΕΞΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ "στολή" τους. Στην Ευρωπαϊκή ομοσπονδία χάντμπολ θα έπρεπε να ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΣΕΞΙΣΜΟ. Μπράβο σας, κυρίες. Θα χαρώ να πληρώσω τα πρόστιμά σας εκ μέρους σας. Συνεχίστε έτσι» έγραψε στο Twitter η εμφανώς εξοργισμένη Pink.

I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up.