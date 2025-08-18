Η Έλεν Μίρεν πιστεύει πως ο Τζέιμς Μποντ πρέπει να παραμείνει ανδρικός ρόλος

Η βραβευμένη με Όσκαρ Αγγλίδα ηθοποιός Έλεν Μίρεν εξέφρασε την άποψή της σχετικά με τη διαχρονική φιγούρα του Τζέιμς Μποντ, επισημαίνοντας ότι θεωρεί πως τον θρυλικό ρόλο πρέπει να υποδύεται άντρας, παρά το γεγονός ότι αυτοπροσδιορίζεται ως «φεμινίστρια». «Δεν μπορείς να έχεις μία γυναίκα. Δεν λειτουργεί. Ο Τζέιμς Μποντ πρέπει να είναι ο Τζέιμς Μποντ, αλλιώς γίνεται κάτι διαφορετικό», ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Saga».

Η Amazon MGM Studios έχει αναλάβει την παραγωγή της νέας ταινίας της διάσημης κατασκοπευτικής σειράς, με τον δημιουργό του «Peaky Blinders», Στίβεν Νάιτ, να γράφει το σενάριο του 26ου φιλμ του franchise. Όπως έχει γνωστοποιηθεί, η εταιρεία παραγωγής σχεδιάζει μια «φρέσκια» προσέγγιση, διατηρώντας παράλληλα την κληρονομιά και τα βασικά χαρακτηριστικά του εμβληματικού χαρακτήρα.

Οι συζητήσεις για τον επόμενο Μποντ και η διατήρηση της παράδοσης

Η Έλεν Μίρεν πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία μυστηρίου «The Thursday Murder Club», όπου συμπράττει με τον Πιρς Μπρόσναν, που επίσης έχει υποδυθεί τον Τζέιμς Μποντ στο παρελθόν. Ο ίδιος, σε δηλώσεις του στο «Saga», τόνισε πως συμφωνεί ότι ο ρόλος του πράκτορα 007 πρέπει να παραμείνει ανδρικός, εκφράζοντας την ανυπομονησία του «να δει μια νέα ζωντάνια και ενέργεια στον χαρακτήρα».

Δεν είναι οι μοναδικοί καλλιτέχνες που έχουν εκφράσει επιφυλάξεις στην προοπτική μιας γυναίκας στον ρόλο του Μποντ. Χαρακτηριστικά, στο Φεστιβάλ Καννών τον περασμένο Μάιο, η Χάλι Μπέρι – συμπρωταγωνίστρια του Μπρόσναν στην ταινία «Die Another Day» – είχε δηλώσει: «Το 2025 είναι ωραίο να λέμε "ας είναι γυναίκα", αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι είναι το σωστό».

Κομβικές αλλαγές στο παρασκήνιο της παραγωγής

Το franchise του Τζέιμς Μποντ παρέμενε υπό τον έλεγχο της οικογένειας Μπρόκολι για περισσότερα από 60 χρόνια. Ωστόσο, πρόσφατα οι παραγωγοί Μπάρμπαρα Μπρόκολι και Μάικλ Τζ. Ουίλσον προχώρησαν στην πώληση των δικαιωμάτων δημιουργικού ελέγχου στην Amazon, με τη συμφωνία να εκτιμάται περίπου στο 1 δισ. δολάρια, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τη διάσημη σειρά.

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, μεταξύ των επικρατέστερων υποψηφίων για τον ρόλο του θρυλικού πράκτορα 007 – έναν χαρακτήρα που δημιούργησε ο Βρετανός δημοσιογράφος και συγγραφέας Ίαν Φλέμινγκ – βρίσκονται ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον και ο Τζέιμς Νόρτον. Η αγωνία για το ποιος θα φορέσει το κοστούμι του Μποντ, αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον του κοινού και των ειδησεογραφικών μέσων διεθνώς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

