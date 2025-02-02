Η εξομολόγηση του Χάρη Γιακουμάτου για την κατάθλιψη

Καλεσμένος στην εκπομπή του Μιχάλη Κεφαλογιάννη «Όλα για τη ζωή μας» βρέθηκε ο Χάρης Γιακουμάτος για να συζητήσουν το πολύ σοβαρό θέμα της κατάθλιψης. Ο παρουσιαστής, πρώην μοντέλο και επιχειρηματίας αποκάλυψε τη δική του μάχη με την κατάθλιψη, πώς το συνειδητοποίησε και πώς το αντιμετώπισε.

«Όντως ξεκινάει από το πρωί. Εκεί που είσαι στα σκεπάσματα και δεν θέλεις να σηκωθείς. Τα βλέπεις όλα λίγο μάταια και μαύρα. Εκείνη την ώρα αρχίζεις και συνειδητοποιείς ότι ίσως κάτι δεν πάει καλά. Κι όσο συνεχίζει στη μέρα σου αυτό το συναίσθημα της μαυρίλας κι ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα, γίνεται τόσο πιο έντονο» είπε αρχικά ο Χάρης Γιακουμάτος και συνέχισε μιλώντας πιο αναλυτικά για τα συναισθήματα που ένιωθε και πώς το βίωσε:

«Τα πρώτα συμπτώματα ήταν γύρω στα 10 χρόνια. Μάς παίρνει έτσι η ροή της καθημερινότητας, που ναι μεν κάνουμε τα πράγματα που πρέπει -από το να ετοιμαστείς και να φύγεις- αλλά τελικά δεν έχουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη. Μέχρι που κάποια ημέρα ξυπνάς και λες ώπα, τι έχει συμβεί; Μπορεί να έχεις πάρει παραπάνω κιλά και να μην έχεις προσέξει τον εαυτό σου, εγώ είχα σταματήσει τη γυμναστική. Σε αυτό το ψάξιμο άρχισα να βλέπω ότι αρχίζω και μαυρίζω. Είναι σαν να σταματά η σκέψη σου και να τα βλέπεις όλα μαύρα και να χάνεις τις λύσεις.

Είναι σαν να σου θολώνει την όραση, να έχεις βάλει τα γυαλιά και να τα βλέπεις όλα μαύρα και μάταια. Να έχεις τα πάντα στον κόσμο, λεφτά, αγάπη, φήμη, παιδιά και να μην τα βλέπεις. Ποτέ δεν το μετανιώνουμε όταν πάμε σε ειδικό, αλλά πρέπει να βρεις αυτόν που θα ταιριάξεις γιατί πολλοί δεν ταιριάζουν και τα παρατάνε.»

