Η 53χρονη Σοφία Βεργκάρα «κυκλοφορεί και οπλοφορεί» με 39χρονο επιχειρηματία...

H Σοφία Βεργκάρα εμφανίστηκε και πάλι με τον όμορφο 39χρονο επιχειρηματία Ντάγκλας Τσάμποτ (Douglas Chabbott). Οι δύο τους ήταν αχώριστοι καθώς διασκέδαζαν στο Λας Βέγκας. Η μελαχρινή Κολομβιανή δημοσίευσε τη φωτογραφία στο Insta Stories, καθώς φαινόταν να είναι πολύ κοντά. Το μόνο που έγραψε πάνω στη φωτογραφία ήταν «Beauty And Essex Las Vegas».

Τον Σεπτέμβριο τους είδαν να φεύγουν μαζί από τη συναυλία των Oasis, στο Rose Bowl της Πασαντίνα, όπως γράφει η «Daily Mail». Τους απαθανάτισαν, επίσης, μαζί και το καλοκαίρι: ο Chabbott ήταν εκεί όταν η Βεργκάρα γιόρτασε τα 53α γενέθλιά της στη Σαρδηνία. Μόλις μια μέρα πριν από το πάρτι γενεθλίων της, η σταρ μοιράστηκε ένα γλυκό μήνυμα από τον Chabbott στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το νέο της «αμόρε» -αν επιβεβαιωθεί- όχι μόνο είναι ευκατάστατος, αλλά ο απόφοιτος του Babson College έχει και πολλούς διάσημους φίλους, όπως η Camilla Belle, ο Orlando Bloom, ο Derek Hough και η Dakota Johnson.

Αν και η ηθοποιός και παρουσιάστρια δηλώνει -επί του παρόντος- ελεύθερη μετά από μια σύντομη σχέση με τον ορθοπεδικό χειρουργό Δρ. Τζάστιν Σαλιμάν, μετά τον πολύκροτο χωρισμό της από τον Τζο Μανγκανιέλο.

Πριν από μήνες, η Βεργκάρα έδωσε μια ιδέα για το τι ψάχνει στην επόμενη σχέση της, λέγοντας ότι θέλει ο επόμενος φίλος της να είναι τόσο πλούσιος όσο και αυτή. Παραδέχτηκε ότι χρειάζεται «διασκέδαση στη ζωή της», αλλά δεν την ενδιαφέρει να βγει με κάποιον που δεν είναι οικονομικά ανεξάρτητος.

Όταν ρωτήθηκε τι ψάχνει στην επόμενη σχέση της, η ηθοποιός είπε στην εκπομπή Today: «Θέλω να πω τα βασικά, όπως υγεία και κάποιον που με αγαπάει. Και κάποιον ψηλό, όμορφο».

Πέρυσι, η Σοφία Βεργκάρα δήλωσε ότι δεν μπορεί να είναι επιλεκτική όσον αφορά στους συντρόφους της. Η μελαχρινή καλλονή οριστικοποίησε τον χωρισμό της από τον Τζο το 2024, αλλά παραμένει ανοιχτή στην ιδέα να βγει ραντεβού με κάποιον άλλο διάσημο.

Η Σοφία δήλωσε στο «People»: «Εννοώ, είναι ήδη δύσκολο για μια γυναίκα 50 και κάτι ετών να βρει κάποιον. Δεν θα γίνω τώρα επιλεκτική, λέγοντας: ‘’Ω, πρέπει να είναι γιατρός. Ω, πρέπει να είναι αστροναύτης’’. Όχι, εννοώ, δεν είμαι τόσο επιλεκτική».

Πηγή: skai.gr

