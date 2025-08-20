Οι καλοκαιρινές διακοπές έφτασαν στο τέλος τους για την ηθοποιό, Χάλι Μπέρι, η οποία μοιράστηκε σχετικές φωτογραφίες με τους θαυμαστές της.

Σε μία από τις αναρτήσεις της στο instagram, η Χάλι Μπέρι δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες που τράβηξε κατά το τέλος των διακοπών της. Σε αυτές, πόζαρε με ένα στεφάνι από λουλούδια, σε άλλες ξαπλωμένη δίπλα στη θάλασσα, ενώ ανέβασε και ένα στιγμιότυπο, όπου φαίνεται να οδηγά μια μηχανή. Στη λεζάντα που συνόδευσε τη δημοσίευσή της έγραψε: «Το τέλος ήρθε πολύ νωρίς. Φωτογραφίες από την τελευταία μέρα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.