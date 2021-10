Άρχισαν να οργιάζουν και πάλι οι φήμες για πιθανή επανασύνδεση της χολιγουντιανής σταρ Αντζελίνα Τζολί με πρώην σύζυγό της, αφού οι δυο τους εθεάθησαν και πάλι μαζί.

Θυμίζουμε πως η 46χρονη χολιγουντιανή σταρ, που ακόμα έχει νομική διαμάχη, για διάφορα θέματα, με τον Μπραντ Πιτ, πριν τον παντρευτεί, είχε κάνει δύο ακόμη γάμους, επίσης με ηθοποιούς.

Συγκεκριμένα, το 2000 είχε παντρευτεί τον χολιγουντιανό σταρ Billy Bob Thornton αλλά χώρισε το 2003, ενώ νωρίτερα, το 1996 είχε παντρευτεί τον ηθοποιό Jonny Lee Miller, αλλά και αυτός ο γάμος της είχε κρατήσει μόνο τρία χρόνια.

Τους τελευταίους μήνες, όμως, συχνά ακούγονταν φήμες, πως μετά από πάνω από δύο δεκαετίες, η σταρ έχει έρθει ξανά κοντά με τον πρώτο σύζυγό της.

Συγκεκριμένα, τον περασμένο Ιούνιο, παπαράτσι, είχαν εντοπίσει την Τζολί, να πηγαίνει βράδυ στο σπίτι του 48χρονου Jonny Lee Miller, με ένα μπουκάλι κρασί και τώρα οι φωτογράφοι τους εντόπισαν και πάλι να είναι μαζί και να επιστρέφουν παρέα στο σπίτι, μετά από δείπνο που είχαν σε εστιατόριο στο Beverly Hills του Λος Άντζελες.

