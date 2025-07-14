Γουίλ Ριβ: Αποκαλύπτει τον συμβολισμό πίσω από τον ρόλο του στη νέα ταινία «Superman»

Όταν ο Γουίλ Ριβ ταξίδευε από τη Νέα Υόρκη στο Κλίβελαντ για να γυρίσει τον μικρό ρόλο του στην ταινία «Superman» του Τζέιμς Γκαν, θεώρησε ότι ο αείμνηστος πατέρας του, Κρίστοφερ Ριβ, ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Άνθρωπος από Ατσάλι» στην πρώτη ταινία με τον υπερήρωα ίσως του έστειλε ένα σημάδι από τον ουρανό. «Νομίζω ότι η πτήση μου καθυστέρησε λίγο, οπότε δεν ξέρω τι σήμαινε αυτό», είπε ο Γουίλ Ριβ κατά την εμφάνισή του στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα της ταινίας στο Κινέζικο Θέατρο TCL του Χόλιγουντ.

Αλλά μετά πρόσθεσε: «Νομίζω ότι ζω πολύ προσεκτικά τη ζωή μου, παίρνω τις δικές μου αποφάσεις, γνωρίζοντας ότι αν πάρω τη σωστή απόφαση, θα τιμήσω τους γονείς μου και νομίζω ότι ήταν η σωστή απόφαση να το κάνω αυτό κατά κάποιο τρόπο, για να τιμήσω τους γονείς μου».

«Γύρισα τον μικρό ρόλο τον Ιούλιο του 2024», εξήγησε σε δηλώσεις του στη NY Post. «Ήταν τιμή μου που έλαβα το τηλεφώνημα από τους υπέροχους δημιουργούς της ταινιας και άρπαξα την ευκαιρία», είπε. «Και ήταν ένας ωραίος φόρος τιμής, νομίζω, στον πατέρα μου, ο οποίος για εκατομμύρια ανθρώπους ήταν ο Σούπερμαν εδώ και γενιές και για τους δημιουργούς αυτής της νέας εκδοχής του Σούπερμαν», πρόσθεσε ο Γουίλ

Ο Γουίλ Ριβ ανταποκριτής του ABC News, κάνει μια σύντομη εμφάνιση στην ταινία «Superman» ως δημοσιογράφος. «Η οικογένειά μου είπε: "Αυτό είναι πολύ ωραίο. Μακάρι να μπορούσαμε να έρθουμε" αλλά ήταν Τετάρτη», ανέφερε ο γιος του Κρίστοφερ Ριβ.

«Όλοι είναι απίστευτα ενθουσιασμένοι γι' αυτό. Δεν είμαστε οι φύλακες του Superman. Ο μπαμπάς μας έπαιξε αυτόν τον ρόλο με έναν απίστευτα διαρκή και πολιτισμικά ουσιαστικό τρόπο και αυτό έχει μείνει στους ανθρώπους μέχρι σήμερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ο μόνος που μπορεί να είναι ο Σούπερμαν, σωστά; Υποστηρίζουμε την επιτυχία όλων αν θέλετε», υπογράμμισε, σύμφωνα με το Variety.

Απαντώντας στην ερώτηση αν κόλλησε το μικρόβιο της υποκριτικής τόνισε: «Θα το δείτε και θα καταλάβετε ότι δεν πρέπει να έχω το μικρόβιο της υποκριτικής», είπε ο Ριβ. «Όχι μόνο αγαπώ αυτό που κάνω για το ABC News, αλλά το βρίσκω απίστευτα σημαντικό. Χωρίς να λέω ότι και αυτό δεν είναι σημαντικό. Απλώς προσφέρει κάτι διαφορετικό. Και αυτό που πραγματικά τροφοδοτεί το πάθος μου είναι αυτό που ήδη κάνω», ανέφερε. «Αν όμως κάποιος θέλει κάποιες εμφανίσεις, είμαι μέλος του SAG (Σωματείου Ηθοποιών Αμερικής). Ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να με εντάξουν στο καστ», πρόσθεσε. Για τη νέα ταινία «Σούπερμαν», ο Γουίλ είπε ότι είναι «όλα όσα μπορεί και πρέπει να είναι μια σπουδαία ταινία με υπερήρωες».

