Γκουίνεθ Πάλτροου: Είναι μια από τις πιο αντιπαθητικές διασημότητες στον κόσμο...

Με αφορμή τη νέα βιογραφία της Γκουίνεθ Πάλτροου, με τίτλο «Gwyneth: The Biography», που υπογράφει η Έιμι Οντέλ, η δημοσιογράφος και συγγραφέας μίλησε στο BBC, εξηγώντας πώς η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έγινε ένα «είδωλο που διχάζει», αλλά και γιατί θα μπορούσε κάποιος να τη χαρακτηρίσει ως «μια από τις πιο αντιπαθητικές διασημότητες στον κόσμο».

«Η Πάλτροου έγινε αντικείμενο ειρωνείας αλλά και θαυμασμού ήδη από τη δεκαετία του 1990, από τη δημόσια σχέση και τον χωρισμό με τον Κρις Μάρτιν, μέχρι την πολυσυζητημένη δίκη για το ατύχημα στο σκι το 2023. Όμως η «μεταμόρφωσή» της σε wellness επιχειρηματία, μέσω της εταιρείας της Goop, ήταν εκείνη που την οδήγησε σε άλλο επίπεδο διασημότητας», αναφέρει το BBC.

«Η Γκουίνεθ κατάφερε με εκπληκτικό τρόπο να γίνει ακόμα πιο εκνευριστική», είχε γράψει η εφημερίδα «Guardian» το 2008, όταν λανσαρίστηκε το Goop. Έκτοτε, πολλές από τις προωθούμενες ιδέες του brand, που περιλαμβάνουν προϊόντα και «θεραπείες» χωρίς επιστημονική βάση, έχουν επικριθεί έντονα.

Στο νέο της βιβλίο, η δημοσιογράφος Έιμι Οντέλ περιγράφει την Πάλτροου ως «μία από τις πιο αντιπαθητικές διασημότητες στον κόσμο». Αν και η ίδια η Πάλτροου δεν συμμετείχε, η Οντέλ μίλησε με περισσότερους από 220 φίλους, συνεργάτες και επαγγελματίες του χώρου προκειμένου να δημιουργήσει το πορτρέτο μιας γυναίκας που «μεταμορφώθηκε» από «το κορίτσι του Μπραντ Πιτ» σε ένα αναγνωρίσιμο παγκόσμιο brand.

Παρά το γεγονός ότι συχνά παρουσιάζεται ως «βασίλισσα του πάγου», φίλοι της απορρίπτουν αυτό το στερεότυπο. «Δεν θυμώνει εύκολα. Και όταν θυμώσει, νιώθει άσχημα επειδή δεν θέλει να θυμώνει. Η Γκουίνεθ είναι ο πιο τρυφερός άνθρωπος», υποστηρίζουν οι φίλοι της.

Παρά το υποκριτικό της ταλέντο, η Πάλτροου έχει, επίσης, συχνά υποτιμηθεί, ενώ η προσωπική της ζωή και οι διάσημοι σύντροφοι της έγιναν αντικείμενο κουτσομπολιών. Κάποιοι την αποκαλούν «παιδί του νεποτισμού», καθώς είναι κόρη του παραγωγού Μπρους Πάλτροου και της ηθοποιού Μπλάιθ Ντάνερ, ενώ η σχέση της με τον πατέρα της αποτέλεσε κεντρικό στοιχείο του βιβλίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Goop ξεκίνησε ως ένα newsletter ευεξίας που έγραφε η ηθοποιός από την κουζίνα της και έκτοτε έχει εξελιχθεί σε μια αυτοκρατορία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Η Goop είναι επίσης γνωστή για τους αντισυμβατικούς οδηγούς δώρων διακοπών της. Για παράδειγμα, το 2023, μερικά από τα πιο εκκεντρικά αντικείμενα περιλάμβαναν έναν χρυσό δονητή 24 καρατίων για 15.000 δολάρια και μια κεφαλή ντους, η οποία χρησίμευε και ως «διεγέρτης κλειτορίδας», με τιμή 119 δολάρια.

Το 2024, η εκκεντρικότητα συνεχίστηκε με έναν δονητή που παίζει τα αγαπημένα σας τραγούδια για 159 δολάρια και ένα καπέλο του μπέιζμπολ με ενσωματωμένη θεραπεία με κόκκινο φως, που προορίζεται για την τόνωση της ανάπτυξης των μαλλιών και την αναζωογόνηση του τριχωτού της κεφαλής, σε τιμή 449 δολαρίων. Αν και η εταιρεία συνεχίζει να γίνεται πρωτοσέλιδο για τα προκλητικά προϊόντα της, πρόσφατα ενεπλάκη σε νομικά ζητήματα. Τον περασμένο Μάρτιο, αποκαλύφθηκε ότι η Goop μηνύθηκε από άλλη εταιρεία ευεξίας για παραβίαση εμπορικού σήματος. Η ηθοποιός και επιχειρηματίας έχει περιουσία που ξεπερνά τα 200 εκατ. δολάρια.

Πηγή: skai.gr

