Μία ασπρόμαυρη ημίγυμνη φωτογραφία που σίγουρα δεν περνάει απαρατήρητη ανέβασε στα social media ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Γνωστός για το μοναδικό εκκεντρικό του στυλ ο γνωστός τραγουδιστής φαίνεται να στέκεται ημίγυμνος και να ποζάρει έξω από την τουαλέτα.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος η φωτογραφία τραβήχτηκε αμέσως μετά το τέλος του γυρίσματος, πιθανότατα του The Voice στην οποία συμμετέχει ως κριτής.

Η αν και καλλιτεχνική, τολμηρή φωτογραφία προκάλεσε ποικίλα σχόλια όπως ήταν φυσικό από τους ακόλουθους του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.