Μία ασπρόμαυρη ημίγυμνη φωτογραφία που σίγουρα δεν περνάει απαρατήρητη ανέβασε στα social media ο Γιώργος Μαζωνάκης.
Γνωστός για το μοναδικό εκκεντρικό του στυλ ο γνωστός τραγουδιστής φαίνεται να στέκεται ημίγυμνος και να ποζάρει έξω από την τουαλέτα.
Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος η φωτογραφία τραβήχτηκε αμέσως μετά το τέλος του γυρίσματος, πιθανότατα του The Voice στην οποία συμμετέχει ως κριτής.
Η αν και καλλιτεχνική, τολμηρή φωτογραφία προκάλεσε ποικίλα σχόλια όπως ήταν φυσικό από τους ακόλουθους του.
