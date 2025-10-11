Λογαριασμός
Ο Γιώργος Μαζωνάκης ποζάρει ημίγυμνος στο μπάνιο του

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος η φωτογραφία τραβήχτηκε αμέσως μετά το τέλος του γυρίσματος, πιθανότατα του The Voice στην οποία συμμετέχει ως κριτής

Μαζωνάκης

Μία ασπρόμαυρη ημίγυμνη φωτογραφία που σίγουρα δεν περνάει απαρατήρητη ανέβασε στα social media ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Γνωστός για το μοναδικό εκκεντρικό του στυλ ο γνωστός τραγουδιστής φαίνεται να στέκεται ημίγυμνος και να ποζάρει έξω από την τουαλέτα. 

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος η φωτογραφία τραβήχτηκε αμέσως μετά το τέλος του γυρίσματος, πιθανότατα του The Voice στην οποία συμμετέχει ως κριτής.

Η αν και καλλιτεχνική, τολμηρή φωτογραφία προκάλεσε ποικίλα σχόλια όπως ήταν φυσικό από τους ακόλουθους του.

Μαζωνακης

