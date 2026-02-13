Gio Kay: Το νέο του βιβλίο «Νοοτροπία», το όραμά του για τη νέα γενιά

Mαρίνα Χαραλάμπους

Ο Gio Kay μοιράστηκε μαζί μας τη χαρά και τον ενθουσιασμό του για τα νέα επαγγελματικά του σχέδια, μιλώντας ανοιχτά για τη διαδρομή του, τις προκλήσεις της μουσικής βιομηχανίας και το όραμά του για το μέλλον.

«Τα νέα παιδιά πρέπει να κυνηγούν τα όνειρά τους»

Ο ίδιος στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη νεολαία: να μην εγκαταλείπει τα όνειρά της. Όπως τονίζει, πολλά παιδιά τού εκμυστηρεύονται τη φράση «Δεν ξέρω τι να κάνω με τη ζωή μου», κάτι που τον προβληματίζει αλλά και τον κινητοποιεί. Νιώθει ευθύνη, καθώς οι νέοι τον εμπιστεύονται και νιώθουν ασφάλεια να μοιραστούν τις ανησυχίες τους μαζί του.

Υπογραμμίζει ότι χρειάζονται περισσότερα θετικά πρότυπα στη χώρα μας, πρότυπα που να μιλούν όχι μόνο για τη μουσική, αλλά και για την επιχειρηματικότητα, την εξέλιξη και τη σωστή νοοτροπία.

Εστιάζει στην ανάγκη καθοδήγησης και σωστής καλλιτεχνικής ανάπτυξης, επισημαίνοντας ότι η μουσική βιομηχανία αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα, από την έλλειψη παιδείας μέχρι τη μονοδιάστατη προβολή συγκεκριμένων προτύπων.

Αναφέρεται στη δική του επιτυχημένη μουσική εκπομπή στο YouTube που έχει ήδη συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές, ενώ αποκαλύπτει λεπτομέρειες τόσο για το ραπ φεστιβάλ που διοργανώνει όσο και για το πολυαναμενόμενο ραπ reality που αναμένεται να δούμε σύντομα στις οθόνες μας.

Με αυτά τα projects, φιλοδοξεί να δώσει βήμα σε νέα ταλέντα και να συμβάλει ενεργά στην εξέλιξη της ελληνικής ραπ σκηνής.

Το νέο του βιβλίο «Νοοτροπία»

Παράλληλα, αναφέρεται στο νέο του βιβλίο με τίτλο «Νοοτροπία», μέσα από το οποίο θέλει να εμπνεύσει τα νέα παιδιά να χτίσουν αυτοπεποίθηση, πειθαρχία και ξεκάθαρους στόχους. Ο Gio Kay δείχνει ξεκάθαρα πως δεν περιορίζεται μόνο στη μουσική. Θέλει να αποτελέσει πρότυπο, να δημιουργήσει ευκαιρίες και να επηρεάσει θετικά τη νέα γενιά, τόσο καλλιτεχνικά όσο και επιχειρηματικά.

