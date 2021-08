Forbes: Η Ριάνα είναι κι επίσημα δισεκατομμυριούχος- Η πλουσιότερη μουσικός στον κόσμο

Η ερμηνεύτρια των επιτυχιών "Umbrella" και "Love the Way You Lie" κατατάσσεται δεύτερη, πίσω από την Όπρα Γουίνφρεϊ, στη λίστα των πλουσιότερων γυναικών στον τομέα της ψυχαγωγίας.