Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: Το inspirational κείμενο για τις γυναίκες και τις γυναίκες της ζωής της

Ένα κείμενο με έμπνευση από γυναίκες και για τις γυναίκες ανέβασε στο Instagram η Εριέττα Κούρκουλου - Λάτση, με αφορμή την Ημέρα της γυναίκας.

Παράλληλα ανέβασε και φωτογραφίες από τις δικές της γυναίκες που την εμπνέεουν, μεταξύ αυτών η γιαγιά της, Εριέττα, η μητέρα της Μαριάννα Λάτση αλλά και η γυναίκα που τη μεγάλωσε, η Νόρμα.

Όπως τονίζει στο κείμενό της, «Μια γυναίκα κρύβεται πίσω από όλους μας… θυμάστε;» αναφερόμενη στον τρόπο που οι γυναίκες κακοποιούνται σήμερα.

Τι άλλο έγραψε:

«Οι γυναίκες τις ζωής μας…

Εκείνες που μας έφεραν στον κόσμο, εκείνες που ξενύχτισαν κρατώντας μας το χέρι μέχρι να μας ξαναπάρει ο ύπνος μετά από κάθε κακό όνειρο.

Εκείνες που αποτελούν το παρελθόν - την ιστορία μας, την οποία μας διηγήθηκαν με τον πιο όμορφο τρόπο πριν έρθει η ώρα να φύγουν.

Εκείνες που μας συντροφεύουν στο σήμερα τιμώντας μας με την φιλία τους και κλείνουν τις πληγές μας με την ζεστή τους αγκαλιά!

Γυναίκες - όλες μας μια αλυσίδα. Και όταν φθείρεται ένας από τους κρίκους μας, ή σπάει από ένα απότομο χτύπημα που αδυνατεί να αντέξει, ανασυγκροτούμαστε - πάντα επηρεασμένες, πάντα διαφορετικές, όμως πάντα καταφέρνουμε να κλείσουμε το κενό και να συνεχίσουμε.

Ενωμένες, δυνατές, έτοιμες να πνίξουμε όποια φωνή μας προσβάλει.

Μπορεί κάποιοι να ξεχνούν από που προήλθαν - φαίνεται να το ξεχνούν πολλοί τελευταία, όμως εμείς είμαστε εδώ να τους το θυμίζουμε.

Μια γυναίκα κρύβεται πίσω από όλους μας… θυμάστε;

Μια γυναίκα κρύβεται από πίσω από την ίδια σας την ύπαρξη και κάθε φορά που την προσβάλλετε, θα βρίσκετε άλλη μια μπροστά σας.

Και επειδή όπως είπα είμαστε αλυσίδα, αυτή η μία πάντα θα ακολουθείται από την επόμενη.

Ας αφιερώσουμε την χθεσινή ημέρα σε αυτές που έφυγαν και σε αυτές που τώρα έρχονται στον κόσμο μας. Σε εκείνες που παλεύουν παρά τις τρικλοποδιές να κάνουν τον κόσμο μας καλύτερο αντιστεκόμενες στο άδικο. Στις γυναίκες του όλου του κόσμου, αλλά κυρίως στις γυναίκες της ζωής μας».

