Ερασμία Μάνου: Συντετριμμένη από τον ξαφνικό θάνατο του Βασίλη Δημάκη

Σε σοκ βρίσκεται ακόμα η Ερασμία Μάνου από τον ξαφνικό θάνατο του πρώην συζύγου της Βασίλη Δημάκη, μόλις στα 47 του χρόνια, στις φυλακές Κορυδαλλού.

Η είδηση για τη διακομιδή χωρίς τις αισθήσεις του στα Ιατρεία των φυλακών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του ήταν ένα μεγάλο σοκ για όλους τους δικούς του ανθρώπους.

Η κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» συνάντησε την Ερασμία Μάνου χθες το βράδυ και εκείνη μίλησε ολοφάνερα ιδιαίτερα φορτισμένη:

«Είμαι δύσκολα. Αυτό κανονίζω να δω αν θα είμαι στην κηδεία. Η αδερφή του με ειδοποίησε. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Ήταν δύσκολο γιατί μιλούσαμε πριν 2 μέρες. Δεν είχε κάποιο πρόβλημα υγείας. Από εκεί και πέρα θα δούνε οι άνθρωποι που είναι αρμόδιοι. Ήταν μεγάλος αγωνιστής, ιδεολόγος κι ένας άνθρωπος που ονειρευόταν κι ήθελε να ζήσει και να κάνει πολλά πράγματα.», είπε αρχικά η Ερασμία Μάνου και συνέχισε:

«Δεν είναι κάτι που μπορώ να διαχειριστώ εύκολα. Έχει πολλά γιατί, αυτό το αιφνίδιο που δεν προετοιμάζεσαι και μιλάμε για έναν νέο άνθρωπο. Τα ερωτηματικά κι οι αναμνήσεις είναι πάρα πολλά. Ονειρευόταν να βγει και να κάνει πράγματα. Θυμάμαι το χαμόγελό του και θα κρατήσω αυτήν την εικόνα. Ήθελα να του στείλω μήνυμα και να επικοινωνήσω.Θα του έλεγα ότι τον αγαπώ πολύ. Δεν έχει να κάνει με το αν χωρίσαμε ή όχι. Αυτό είναι καθαρά ανθρώπινο κι έχει να κάνει με την ψυχή μας. Αμοιβαία αγάπη, σύνδεση κι εκτίμηση και παρά τον χωρισμό μας βρήκαμε τα λόγια και τους τρόπους. Ήμασταν ο ένας στη ζωή του άλλου με όποιον τρόπο»

Είναι η δεύτερη μεγάλη απώλεια που καλείται να διαχειριστεί μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα η Ερασμία, αφού έχουν περάσει μόλις στα τέλη του Σεπτέμβρη έφυγε από τη ζωή και ο πολυαγαπημένος της πατέρας, Φάνης Μάνος.

