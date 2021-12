Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της Space X, Elon Musk, ανακοίνωσε στους διαδικτυακούς του φίλους το ποσό που καλείται να πληρώσει σε φόρους. Αποδεικνύοντας ότι ο φορολογία στο τέλος του έτους είναι ένα θέμα που μας απασχολεί όλους, ανεξαρτήτως εισοδήματος και τραπεζικών καταθέσεων. Να θυμίσουμε ότι ο επιχειρηματίας πρόσφατα ψηφίστηκε ως ο άντρας της χρονιάς από το περιοδικό «Time», για την προφορά του στην ανθρωπότητα.

«Για όσους αναρωτιέστε, θα πληρώσω περισσότερα από 11 δισ. δολάρια σε φόρους φέτος» έγραψε πρόσφατα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

Με το CNBC, να σχολιάζει σχετικά ότι αν είναι αλήθεια τα όσα γνωστοποίησε, τότε βρίσκεται αντιμέτωπος με το μεγαλύτερο φορολογικό «πλήγμα» στην ιστορία των ΗΠΑ.

For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year