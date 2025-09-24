Έλι Γκούλντινγκ: Ο σύντροφός της φωτογράφισε την τραγουδίστρια γυμνή στο κρεβάτι - Κόλαση… (φωτό)

Ο νέος σύντροφος της Έλι Γκούλντινγκ (Ellie Goulding), Beau Minniear, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια προκλητική φωτογραφία της τραγουδίστριας γυμνή στο κρεβάτι. Πλέον όλοι μάθαμε ότι η καλλιτέχνιδα είναι σε σχέση με τον Beau Minniear.

Η 38χρονη τραγουδίστρια εμφανίστηκε για πρώτη φορά με τον 28χρονο ηθοποιό πριν από έναν μήνα, όταν οι φωτογράφοι τους απαθανάτισαν σε μια βόλτα τους στο Λονδίνο. Ωστόσο, το ζευγάρι βγαίνει μαζί τουλάχιστον από το καλοκαίρι, καθώς ο ηθοποιός αναδημοσίευε τη συγκεκριμένη φωτογραφία.

Αρκετοί χρήστες σχολίασαν τη φωτογραφία, γράφοντας: «Λατρεύω αυτή τη ζωή για σένα»... «Η Έλι Γκουλντινγκ στην προτελευταία φωτογραφία». Η ίδια η καλλιτέχνις σχολίασε τη φωτογραφία με ένα απλό «emoji» καρδιάς.

Η ζωή της Έλι Γκούλντινγκ δεν ήταν πάντα τόσο γεμάτη λάμψη, με τον λαμπερό τρόπο ζωής της να καλύπτει χρόνια πόνου χάρη στο ταραγμένο μεγάλωμά της σε μια συνοικία του Χέρεφορντ που περιβαλλόταν από φτώχεια και ναρκωτικά.

«Δεν είχα την καλύτερη παιδική ηλικία. Μεγαλώσαμε στο μικρότερο σπίτι. Έπιπλα φαγωμένα από τον σκώρο, γεμάτα ψύλλους και τρύπες, μας τα κληροδότησε η γιαγιά μου», έχει πει η ίδια σε συνεντεύξεις της. Σε μια σπαρακτική ανάμνηση, η ίδια έχει μιλήσει και για τις επισκέψεις δικαστικών επιμελητών, οι οποίοι πήραν την οικογενειακή τηλεόραση ένα απόγευμα για απλήρωτους λογαριασμούς.

Η αγάπη της Έλι για τη μουσική «άνθισε» όταν άρχισε να γράφει τραγούδια στα 15 της χρόνια, έχοντας μάθει κλαρινέτο από τα εννέα και κιθάρα από τα 14. Πήρε άριστα στις εξετάσεις της στα Αγγλικά, την Πολιτική και την Υποκριτική, ωστόσο σοκαριστικά απέτυχε στη μουσική. Συνέχισε να σπουδάζει Αγγλικά και Υποκριτική στο Πανεπιστήμιο του Κεντ.

«Είχα κολλήσει στο να μιλάω καλά. Ένιωθα ότι οι άνθρωποι ήξεραν ότι ήμουν από ένα φτωχό σπίτι, εξαιτίας του τρόπου που μιλούσα». Η μεγάλη της ευκαιρία ήρθε σε ένα σόου όταν γνώρισε τον μάνατζέρ της, Jamie Lillywhite, γιο του παραγωγού Steve Lillywhite και της αείμνηστης τραγουδίστριας Kirsty MacColl. Υπέγραψε δισκογραφικό συμβόλαιο με την Polydor και εγκατέλειψε το πανεπιστήμιο στο τελευταίο έτος σπουδών της.

