Ο πρίγκιπας Χάρι ανοίγεται και πάλι, μιλώντας για μια από τις πιο τρομακτικές στιγμές στη ζωή της γυναίκας του, Μέγκαν Μαρκλ. Στο νέο του ντοκιμαντέρ στην Apple TV+ που εστιάζουν στην ψυχική υγεία, το The Me You Can’t See, ο 36χρονος Δούκας του Σάσεξ θυμάται όταν η σύζυγός του, εξέφρασε αυτοκτονικές σκέψεις.

Η Μέγκαν μοιράστηκε για πρώτη φορά την εμπειρία της κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της με την Όπρα Γουίνφρεϊ τον Μάρτιο. Στα ντοκιμαντέρ, ο Χάρι θυμάται ;oti αναγκάζεται να παρευρεθεί σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση στο Royal Albert Hall λίγο μετά την συγκεκριμένη σκέψη της γυναίκας του.

«Νωρίτερα εκείνο το απόγευμα, η Μέγκαν αποφάσισε να μοιραστεί μαζί μου τις αυτοκτονικές σκέψεις και τις πρακτικές για το πώς θα τελείωνε τη ζωή της», εξομολογείται. «Το πιο τρομακτικό πράγμα ήταν η σαφήνεια της σκέψης της. Δεν την είχε χάσει. Δεν ήταν τρελή. Ήταν απολύτως νηφάλια».

Παρά το γεγονός ότι δεν βρίσκεται υπό την επήρεια οποιονδήποτε ουσιών, ο Χάρι λέει ότι η Μέγκαν εξακολουθούσε να βιώνει παρόμοιες σκέψεις.

«Ήταν απολύτως υγιής, αλλά στην ησυχία της νύχτας, αυτές οι σκέψεις την ξύπνησαν», αναφέρει. «Το πράγμα που την εμπόδισε να το δει είναι πόσο άδικο θα ήταν για μένα μετά από όλα όσα συνέβησαν στη μαμά μου, να έρθω τη θέση να χάσω μια άλλη γυναίκα στη ζωή μου με ένα μωρό μέσα της, το μωρό μας».

Τότε, η Μέγκαν ήταν έξι μηνών έγκυος στον Archie. Ακόμα, ο Χάρι λέει ότι νιώθει «κάπως ντροπιασμένος» με τον τρόπο που το χειρίστηκε.

«Κάναμε μια γρήγορη αγκαλιά και στη συνέχεια έπρεπε να αλλάξουμε και να πάμε στο Royal Albert Hall για μια φιλανθρωπική εκδήλωση και στη συνέχεια να σταθούμε σε έναν τοίχο με κάμερες και να προσποιούμαστε ότι όλα είναι εντάξει», συμπληρώνει. «Δεν υπήρχε η επιλογή να πεις: Ξέρεις τι, απόψε δεν πρόκειται να πάμε. Γιατί φανταστείτε τις ιστορίες που θα προέρχονταν από αυτή τη δήλωση».

«Η ιστορία επαναλαμβανόταν. Η μητέρα μου κυνηγήθηκε μέχρι το θάνατό της, ενώ ήταν σε σχέση με κάποιον που δεν ήταν λευκός και τώρα κοιτάξτε τι συνέβη», λέει ο Χάρι, υπενθυμίζοντας τη σχέση της μητέρας του με τον Αιγύπτιο παραγωγό ταινιών και τον κληρονόμο Dodi Fayed, ο οποίος σκοτώθηκε επίσης στο τροχαίο ατύχημα.

Πηγή: Must