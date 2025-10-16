Έιντζελ Ρις: Η αθλήτρια που «πέταξε» με τα φτερά της Victoria's Secret (video-φωτό)

Η φόργουορντ των Chicago Sky, Έιντζελ Ρις (Angel Reese), έγραψε ιστορία καθώς έγινε η πρώτη επαγγελματίας αθλήτρια που περπάτησε στην πασαρέλα του εμβληματικού Victoria's Secret Fashion Show στη Νέα Υόρκη, κάνοντας το ντεμπούτο της ως «Άγγελος» του μπραντ.

Η Ρις εξέφρασε τον ενθουσιασμό της λίγο πριν την επίδειξη μόδας, δηλώνοντας: «Ήταν γραφτό να γίνει για μένα. Είμαι τόσο χαρούμενη που βρίσκομαι σε αυτό το χώρο με τόσα εκπληκτικά μοντέλα και γυναίκες. Η ομάδα που οργάνωσε τα πάντα ήταν καταπληκτική. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη».

«Περπατάω, κοιμάμαι, παίζω μπάσκετ. Και παίζω μπάσκετ, κοιμάμαι, περπατάω», ανέφερε η Ρις, η οποία μοιράστηκε την πασαρέλα με τις Μπέλα και Τζίτζι Χαντίντ, Μπάρμπαρα Παλβίν, Τζόαν Σμoλς, Αντριάνα Λίμα, Άλεξ Κονσάνι, Aλεσάντρα Αμπρόσιο, Γκρέις Ελίζαμπεθ, Κάντις Σουάνπολ και την εγκυμονούσα Τζάσμιν Τουκς.

Το ντεμπούτο της Ρις περιελάμβανε δύο εμφανίσεις, σύμφωνα με το ΑP. Aρχικά περπάτησε φορώντας ένα ροζ φλοράλ σετ εσωρούχων ενώ στη δεύτερη εμφάνιση φόρεσε τα χαρακτηριστικά λευκά φτερά αγγέλου - σύμβολο του σόου για δεκαετίες. Υπό τους ήχους του τραγουδιού «Never Leave You (Uh Oooh, Uh Oooh)», η Ρις απέδειξε ότι η πασαρέλα αποτελεί μία νέα σκηνή που ταιριάζει απόλυτα στην αυτοπεποίθηση και τη χαρισματική της παρουσία. «Ένα από τα μεγαλύτερα όνειρά της ήταν να περπατήσει σε αυτή την επίδειξη», είπε ο διάσημος στιλίστας Λο Ρόουτς, συν-παρουσιαστής στο ροζ χαλί και στενός φίλος της αθλήτριας.

Υπογραμμίζοντας την ταχύτητα με την οποία η Ρις κατάφερε να εκπληρώσει τον στόχο της, ο Ρόουτς πρόσθεσε: «Το να συμβεί αυτό μέσα σε ένα χρόνο ή λιγότερο... με κάνει τον πιο περήφανο, επειδή με εκείνη έχω την πιο βαθιά σύνδεση σε σχέση με τις άλλες κοπέλες».

Πηγή: skai.gr

