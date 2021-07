Ο Bill Gates μίλησε ανοιχτά για το διαζύγιό του με την εδώ και 27 χρόνια σύζυγό του, κατά τη διάρκειας μιας συνάντησης «off the record» με ερωταπαντήσεις στο συνέδριο της Allen & Co στο Sun Valley του Idaho στο camp των δισεκατομμυριούχων, σύμφωνα με την New York Post.

«Παραδέχτηκε ότι τα έκανε θάλασσα», «Βασικά αναφέρθηκε στο γεγονός πως το διαζύγιο ήταν δικό του λάθος» ανέφερε ένας από τους παρευρισκόμενους στην εφημερίδα προσθέτοντας: «Έδειχνε συναισθηματικά φορτισμένος με όλο αυτό. Είχαν βουρκώσει τα μάτια του».

Στο Q&A που φιλοξένησε η δημοσιογράφος του CNBC Becky Quick, ο Bill Gates δε χρησιμοποίησε τη λέξη «εξωσυζυγική σχέση» συζητώντας για τον λόγο που οδήγησε στο χωρισμό του, είπε ο παρευρισκόμενος με έναν άλλο να περιγράφει τα λόγια του «πολύ συγκινητικά».

Το κοινό δεν φαίνεται να εντυπωσιάστηκε με τη συνολική στάση του δισεκατομμυριούχου, με έναν από αυτούς να λέει ότι ο θρυλικός μεγιστάνας της τεχνολογίας έδειχνε «νευρικός» καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του και απέφυγε αρκετούς που προσπάθησαν να του μιλήσουν.

«Ο Bill Gates, θα μπορούσε να πει κανείς, ήταν μαλ@@@» είπε ο καλεσμένος στο camp των δισεκατομμυριούχων.

Οι εξωσυζυγικές σχέσεις

Ο δισεκατομμυριούχος δέχθηκε έντονη κριτική, όταν μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου του τον Μάιο, κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα για τις εξωσυζυγικές του σχέσεις αλλά και τη φιλική σχέση που είχε με τον παιδόφιλο Jeffrey Epstein.

Στα έγγραφα του διαζυγίου που κατέθεσε η σύζυγός του, Μelinda, ανέφερε πως ο γάμος τους είχε «σπάσει ανεπανόρθωτα». Μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου, έγινε γνωστό πως ο Gates ο οποίος ήταν διευθύνων σύμβουλος της Microsoft τότε, είχε μια «ακατάλληλη» σεξουαλική σχέση με μία γυναίκα μέλος του προσωπικού το 2000 και παραιτήθηκε όταν ξεκίνησε έρευνα σχετικά με την σχέση τους, από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Η σχέση ήρθε στο φως όταν η υπάλληλος της Microsoft έγραψε στο διοικητικό συμβούλιο το 2019 αναφέροντας λεπτομέρειες – και φέρεται να ζήτησε να διαβάσει την επιστολή της η σύζυγός του, Μelinda Gates. Ο Gates εγκατέλειψε τελικά το διοικητικό συμβούλιο τον Μάρτιο του 2020, ενώ η έρευνα ήταν ακόμη σε εξέλιξη. Η εκπρόσωπός του επιβεβαίωσε ότι υπήρχε μία σχέση πριν από σχεδόν 20 χρόνια, αλλά είπε ότι η απόφασή του να αποχωρήσει από το διοικητικό συμβούλιο της Microsoft, δεν συνδεόταν με αυτό.

Η Daily Beast αποκάλυψε ότι ο Gates είχε ζητήσει συμβουλές γάμου από τον Jeffrey Epstein κατά τη διάρκεια δεκάδων συναντήσεων τους στο σπίτι του τελευταίου στο Manhattan, μεταξύ 2011 και 2014. Οι New York Times ανέφεραν ότι ο Gates είχε ζητήσει ραντεβού από δύο γυναίκες εργαζόμενες στη Microsoft και το φιλανθρωπικό του ίδρυμα, ενώ ήταν ακόμη παντρεμένος με την Μelinda.

Πηγή: Must