Απεβίωσε, σε ηλικία 84 ετών, ο ηθοποιός Αρτ Μετράνο, ο οποίος έγινε γνωστός για τον εμβληματικό κωμικό του ρόλο ως «αστυνόμος Έρνι Μάουζερ» στη σειρά ταινιών Μεγάλη των Μπάτσων Σχολή. Το θάνατο του Μετράνο ανακοίνωσε ο γιος του στο Instagram, αναφέροντας πως ο πατέρας του πέθανε την Πέμπτη από φυσικά αίτια στο σπίτι τους στη Φλόριντα.



Ο ηθοποιός υπέστη σοβαρό τραυματισμό που εκτροχίασε την καριέρα του το 1989, όταν έπεσε από μια σκάλα στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και στην πλάτη, τραύματα που τον άφησαν με μερική παράλυση. Αργότερα χρησιμοποιούσε αμαξίδιο σε παραστάσεις εξιστορώντας με χιούμορ το ατύχημα και τη δύσκολη ανάρρωσή του. Αποσύρθηκε από τη show business το 2001.

R.I.P. Art Metrano, I've loved you in POLICE ACADEMY 2 & 3 since I was a kid!. pic.twitter.com/Ao5RjscLrT — Tommy Kovac (@TommyKomic) September 10, 2021



"Με βαριά καρδιά γράφω αυτή τη λεζάντα. Χθες έχασα τον καλύτερο μου φίλο, τον μέντορά μου, τον μπαμπά μου. Ήταν και θα είναι πάντα ο πιο σκληρός άνθρωπος που γνωρίζω", έγραψε ο Χάρι στη λεζάντα. ‘’Δεν έχω συναντήσει ποτέ κάποιον που να έχει αντιμετωπίσει περισσότερες αντιξοότητες από αυτόν’’.



Και πρόσθεσε, "Πολέμησε και νίκησε τόσες φορές με τα χρόνια που τον έβλεπα πάντα ως άφθαρτο, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ζούμε για πάντα στη γη, αλλά το πνεύμα ενός ατόμου μπορεί να ζήσει για πάντα μέσα σου. Μπαμπά, θα είσαι πάντα ένα κομμάτι του εαυτού μου και θα συνεχίσω την κληρονομιά σου. Όταν κάποιος επινόησε τη φράση, ‘οι θρύλοι δεν πεθαίνουν’, είμαι σίγουρος ότι μιλούσε για σένα μπαμπά. Σ 'αγαπώ και μου λείπεις τόσο πολύ! Μια μέρα θα σε ξαναδώ. Αναπαύσου στον Παράδεισο. Είσαι τώρα ο φύλακας άγγελός μου".



Την είδηση ανακοίνωσε στο Instagram και η σύζυγος του Χάρι Μετράνο Μελίσσα.

#RIP Art Metrano; 'Police Academy' actor and stand-up comic had a great mock magic act that impressed amateur magician Johnny Carson. His comeback from breaking three vertebrae in a fall from a ladder in 1989 was truly inspirational. https://t.co/ixwA3uLl4Q — Mike Barnes (@MikeBarnes4) September 9, 2021

Art Metrano (9/22/36-9/8/21)



Born Arthur Metrano on September 22nd 1936 in New York, NY., this Actor Appeared in Over 35 Movies and TV Shows Since 1961.#ArtMetrano #PoliceAcademy #Actor #Movies #Movie #TV pic.twitter.com/7Ccq4WPkTh — 80sThen80sNow (@80sThen80sNow) September 10, 2021

Πηγή: skai.gr