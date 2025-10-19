Ενώ οι φήμες κυκλοφορούσαν εδώ και μήνες, η Κέιτι Πέρι επιβεβαίωσε τη σχέση της με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά Τζάστιν Τριντό αυτή την εβδομάδα, όταν ο φωτογραφικός φακός «έπιασε» το ζευγάρι να φιλιέται πάνω στο σκάφος της ποπ σταρ, στα ανοικτά των ακτών της Σάντα Μπάρμπαρα στην Καλιφόρνια.

Δεν είναι όμως ο Τζάστιν Τριντό ο πρώτος στην οικογένεια (ούτε ο μόνος πολιτικός) που γοητέυτηκε από την λάμψη του Χόλιγουντ. Για την ακρίβεια είναι το μήλο που έπεσε κάτω από τη μηλιά καθώς και ο πατέρας του, Πιερ, έβγαινε με μια σειρά από διασημότητες.

Ο Πιερ Τριντό ήταν ο αγαπημένος πρωθυπουργός του Καναδά από το 1968 έως το 1984.

Όπως αποκαλύπτει η Daily Mail, o «γοητευτικός Πιερ είχε σχέσεις με τουλάχιστον 2 ηθοποιούς του Χόλιγουντ.

Για την ακρίβεια, πριν παντρευτεί τη σύζυγο του, Μάργκαρετ και όντας εργένης όταν εξελέγη πρωθυπουργός, ο Πιερ έβγαινε με τις ηθοποιούς Μπάρμπρα Στρέιζαντ και Κιμ Κατράλ!

Η σχέση με την Μπάρμπαρα Στρέιζαντ

Το ζευγάρι χώρισε σύντομα λόγω διαφοράς ηλικίας αλλά ο Πιερ και η Μπάρμπαρα έμειναν φίλοι μέχρι το τέλος

Η ρομαντική σχέση του Πιερ Τριντό με την Μπάρμπρα Στρέιζαντ ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1960, όταν ο Καναδός πρωθυπουργός ήταν ήδη 50 ετών και η ηθοποιός 27 ετών - κάτι που αργότερα η ίδια η Στρέιζαντ είπε ότι ήταν ο λόγος που η σχέση τους δεν λειτούργησε.

Στα απομνημονεύματά της, με τίτλο «Το όνομά μου είναι Μπάρμπαρα», η σταρ περιγράφει την πρώτη της συνάντηση με τον Πιερ το 1968 στην πρεμιέρα της ταινίας της "Funny Girl" (Ένα αστείο κορίτσι).

Τότε παραδέχτηκε πώς είχε πει σε μια φίλη της: «Αυτός είναι ο τύπος άντρα που θα ήθελα να βγω ραντεβού», πριν ξανασυναντηθεί μαζί του τον επόμενο χρόνο.

Η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ αναφέρει στο βιβλίο: «Ο Τριντό ήταν πολύ κομψός, έξυπνος, έντονος... ένα είδος συνδυασμού Άλμπερτ Αϊνστάιν και Ναπολέοντα (μόνο ψηλότερος). Και έκανε σημαντική δουλειά. Ήμουν έκθαμβη. Ήταν τόσο κομψός, αλλά εντελώς ανεπιτήδευτος και διαρκώς περίεργος... ένας τυχοδιώκτης που είχε ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή και την Ασία ως νεαρός άνδρας."

Αφού έβγαιναν για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, η σταρ «φοβήθηκε την ένταση» και παραδέχτηκε: «Αλλά για μένα, κάτι έλειπε. Ο εγκέφαλός μου ήταν ερωτευμένος, αλλά όχι το σώμα μου».

Οι δυο τους παρέμειναν φίλοι μέχρι τον θάνατό του το 2000, μετά τον οποίο εκείνη δήλωσε: «Ο κόσμος έχασε έναν σπουδαίο ηγέτη και εγώ έχασα έναν σπουδαίο φίλο».

Η σχέση με την Κιμ Κατράλ

Η πρωταγωνίστρια του Sex and the City, Κιμ Κατράλ, πιστεύεται ότι είχε σχέση με τον πρώην πρωθυπουργό Πιερ Τριντό το 1981.

«Ήταν τόσο απίστευτα σέξι. Ήταν πολύ ήπιος, απίστευτα έξυπνος, ευαίσθητος», είχε δηλώσει κάποτε η ηθοποιός.

Το 2016, το CBS αναγκάστηκε να ζητήσει μια ντροπιαστική συγγνώμη, αφού μπέρδεψε την ηθοποιό με την Μάργκαρετ Τριντό, τη μητέρα του Καναδού πρωθυπουργού Τζάστιν.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής «60 Minutes» με τον Τζάστιν, καθώς ο παρουσιαστής μιλούσε για την Μάργκαρετ, προβλήθηκε μια φωτογραφία της πρωταγωνίστριας του Sex and the City με τον Πιερ Τριντό, που είχε τραβηχτεί το 1981.



