Μια εγκατάσταση με έναν πελώριο βραχίονα ρομπότ να φτυαρίζει μπογιά στο χρώμα του αίματος, η οποία εντυπωσίασε τους επισκέπτες στην Μπιενάλε της Βενετίας το 2019, κάνει εδώ και λίγο καιρό τη βόλτα του Διαδικτύου. Κύμα από βίντεο μιμίδια, εμπνευσμένα από την εγκατάσταση «Can't Help Myself» των γεννημένων στην Κίνα καλλιτεχνών Sun Yuan και Peng Yu, έχει κατακλύσει το TikTok και κάποια από τα κλιπ έχουν χιλιάδες viewers.



Το έργο ήταν παραγγελία του Guggenheim για την έκθεση του 2016 «Tales of Our Time» και, κατά τα φαινόμενα, η τρέχουσα αναζωπύρωση της δημοφιλίας του συνδέεται με μια ανάρτηση που έκανε ένας προγραμματιστής λογισμικού τον περασμένο Νοέμβριο· σε αυτήν έγραψε ότι κανένα έργο τέχνης «δεν με έχει ποτέ αγγίξει συναισθηματικά όπως με άγγιξε αυτό το κομμάτι με τον βραχίονα ρομπότ».



Πολλές από τις αναρτήσεις, οι χρήστες τις συνοδεύουν με λυπητερό σάουντρακ. «Mόνο που γίνεται όλο και πιο λυπητερό να το βλέπεις» έγραψε ο @yolkfather, το οποίου το σχόλιο έχει προσώρας 8,9 εκατομμύρια views και 1,6 εκατομμύρια likes. Άλλοι, απλώς κάνουν λίγη πλάκα· ο χρήστης του TikTok @graciegal1552 έφτιαξε ένα βίντεο του εαυτού του να παίζει σε μια παιδική χαρά με ένα παιχνίδι που μοιάζει με το «Can't Help Myself». Και η ανάρτηση έχει για την ώρα πάνω από 2 εκατομμύρια likes



Εν τω μεταξύ, το δίδυμο Sun Yuan και Peng Yu εργάζονται μαζί με τον οίκο μόδας Salvatore Ferragamo σε μια κολεξιόν Lunar New Year - περιορισμένος αριθμός κομματιών - εμπνευσμένη από τα ζώδια του κινεζικού ζωδιακού κύκλου· η κολεξιόν περιλαμβάνει μεταξωτά φουλάρια, τσάντες και υποδήματα.

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News

και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις