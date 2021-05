«Ανάσα» δροσερού αέρα φιλοδοξεί να φέρει στο χώρο της μόδας η ιδέα τριών φοιτητριών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που «κατεβαίνουν» στον τελικό του φετινού διαγωνισμού «JA Start Up» του Junior Achievement Greece με μια καινοτόμα τεχνολογία, που δημιουργεί υφάσματα φιλικά προς το περιβάλλον, ανάλαφρα και δροσερά, δίνοντας πάντα έμφαση στην κυκλικότητα της μόδας.}



Σε μία εποχή κλιματικής αλλαγής και υπερκατανάλωσης, όπου η βιομηχανία της μόδας παράγει το 10% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, οι Παναγιώτα Κουδούνη, Κατερίνα Μάστορα και Αθηνά Διαμαντή, φοιτήτριες στη Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, καταθέτουν τη δική τους πρόταση για ρούχα που μέσω ενός κυκλικού συστήματος, παράγουν μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.



Η «BE COOL», όπως έχουν ονομάσει την εικονική επιχείρηση που έχουν στήσει για τις ανάγκες του διαγωνισμού, χρησιμοποιεί καινοτόμα υφάσματα νανοτεχνολογίας, τα οποία απαιτούν λιγότερο νερό για την παραγωγή τους, ελαττώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, μειώνουν τη θερμοκρασία του σώματος προσφέροντας μια αίσθηση δροσιάς, επαναχρησιμοποιούνται και ανακυκλώνονται για την παραγωγή ενέργειας.



Γεφυρώνοντας το χιλιομετρικό χάσμα μεταξύ της Θεσσαλονίκης, της Καστοριάς και της Κομοτηνής με τη βοήθεια της τεχνολογίας, αφού η καραντίνα τις κράτησε αναγκαστικά μακριά από τα αμφιθέατρα και τη διά ζώσης επαφή, οι τρεις φοιτήτριες αποφάσισαν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό υλοποιώντας έτσι και την επιθυμία που πάντα είχαν όχι μόνο ως συμφοιτήτριες αλλά κυρίως ως φίλες: να συνεργαστούν για ν' αναπτύξουν μια κοινή επιχειρηματική ιδέα! «Θέλαμε ούτως ή άλλως να κάνουμε κάτι όλες μαζί και αποφασίσαμε να συνδυάσουμε την αγάπη μας για τη μόδα με τη βιωσιμότητα», εξηγεί στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Παναγιώτα Κουδούνη, με την Αθηνά Διαμαντή να προσθέτει πως η ιδέα «γεννήθηκε» ουσιαστικά μέσα από επισταμένη έρευνα στο αντικείμενο, με το οποίο επέλεξαν ν' ασχοληθούν.



«Είναι μια ιδέα που βασίζεται σε έρευνα. Δεν έχει ακόμη εφευρεθεί κάτι τέτοιο. Έχουμε δει όμως ότι είναι εφικτό, οι συγκεκριμένες ίνες να συνδυαστούν μεταξύ τους και αυτή είναι και η καινοτομία μας», τονίζει η τελειόφοιτη φοιτήτρια.



Πώς λειτουργεί το cooling effect της «BE COOL»



«Η εταιρεία μας», αναφέρει η Κατερίνα Μάστορα, «έχει στόχο τη δημιουργία ρούχων που είναι φιλικά προς το περιβάλλον κι έχουν το cooling effect. Χρησιμοποιώντας βαμβάκι αναγεννητικής γεωργίας και νανοπορώδεις μικροΐνες από ανακυκλωμένο πλαστικό, πετυχαίνουμε να χρησιμοποιούμε 90% λιγότερο νερό για την παραγωγή των ρούχων και μειώνουμε την εκπομπή των αερίων του θερμοκηπίου κατά 46%. Τα ρούχα που φτιάχνουμε μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και να ανακυκλωθούν. Μέσω της ανακύκλωσης μπορούμε να παράγουμε ενέργεια καθώς και βιομάζα».



«Ακόμη και το οργανικό βαμβάκι χρησιμοποιεί φυτοκτόνα που είναι βλαβερά για το έδαφος, ενώ η αναγεννητική γεωργία το αναγεννά», επισημαίνει, από την πλευρά της, η Αθηνά Διαμαντή, συμπληρώνοντας ότι η αναγεννητική γεωργία είναι ακόμη στο ξεκίνημά της, αποτελώντας «παρθένο» έδαφος για περαιτέρω έρευνα. «Επί της ουσίας επαναφέρουμε το οικοσύστημα στην αρχική του κατάσταση. Όχι απλώς δεν επιβαρύνουμε το περιβάλλον αλλά το βοηθάμε να επανέλθει», τονίζει.



Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία της ανακύκλωσης, όπως εξηγούν οι τρεις φοιτήτριες, γίνεται ουσιαστικά διαχωρισμός: «Διαχωρίζεται η ίνα του βαμβακιού με την ίνα του νανοπολυαιθυλενίου. Το νανοπολυαιθυλένιο ανακυκλώνεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή νέων ρούχων και το βαμβάκι για την παραγωγή ενέργειας».



Τα σχέδια για το μέλλον και ο διαγωνισμός που παρέχει εφόδια



Στην ερώτηση αν έχουν σκεφτεί να εξελίξουν επιχειρηματικά την ιδέα τους και να τη «ρίξουν» στην αγορά, η Παναγιώτα Κουδούνη απαντά: «Το έχουμε σαν σκεπτικό και γι' αυτό προσπαθήσαμε να βρούμε κάτι υλοποιήσιμο. Η βιωσιμότητα, αυτή τη στιγμή στη χώρα μας βρίσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο. Πολύ λίγα ελληνικά brands είναι βιώσιμα, οπότε θεωρούμε ότι το timing που επιλέξαμε είναι το σωστό». Σημειώνει δε, ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, η βιώσιμη μόδα (sustainable fashion) είναι μόλις στο 1%, αυτό όμως ως το 2025 θα φτάσει στο 5%, γι' αυτό και η ίδια με τις συμφοιτήτριές της θεωρούν πως θα μπορούσε να εξελιχθεί αυτό που προτείνουν.



«Ο κόσμος έχει ανάγκη να φορέσει ρούχα πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Μ' ένα μικρό poll που κάναμε ανάμεσα σε 200 άτομα καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι παρόλο που υπάρχει η θέληση για ρούχα φιλικότερα προς το περιβάλλον δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση στο κομμάτι της βιωσιμότητας», επισημαίνει η Κατερίνα Μάστορα.



Το ιδανικό, όπως προσθέτει η Παναγιώτα Κουδούνη, «θα ήταν να μπορούσαμε να έχουμε μια πρώτη παραγωγή ρούχων μέσα στο καλοκαίρι προκειμένου να δούμε πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει όλο αυτό».



Όσο για τον διαγωνισμό «JA Start Up» του Junior Achievement Greece, όπως λέει η Παναγιώτα Κουδούνη τις εφοδίασε με γνώσεις καθώς «αντιληφθήκαμε πάρα πολλές διαδικασίες για το πώς στήνεις μια επιχείρηση και θα μας βοηθήσει πάρα πολύ η εμπειρία».

Με μότο «be conscious, be bold, be the change, BE COOL», η εικονική επιχείρηση των τριών φοιτητριών έχει τη δική της σελίδα στο facebook, όπου μπορεί κάποιος ν' αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες.

Ο εθνικός διαγωνισμός «JA Start Up» του Junior Achievement Greece θα διεξαχθεί την Παρασκευή 28 Μαΐου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ