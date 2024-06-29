Αθηνά Οικονομάκου- Bruno Cerella: Οι πρώτες φωτογραφίες μαζί είναι γεγονός

Από προχθές βρίσκεται στην Ιταλία- συγκεκριμένα στο Μιλάνο- η Αθηνά Οικονομάκου και χθες βρέθηκε στην πρώτη σειρά των Court seats στο γήπεδο Pala Borsani για τον εορταστικό τελευταίο αγώνα του Bruno Cerella και του κολλητού του Tommy Marino ο οποίος είχε και φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Δημοσίευσε μάλιστα και φωτογραφία από το γήπεδο με την ίδια να φοράει τη φανέλα με το όνομα και του νούμερό του το 7 σε λευκό χρώμα. Ενώ αργά χθες δημοσίευσε και φωτό με την μητέρα του! Και κάπου εδώ σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Φημολογούμενος έρωτας; Μάλλον απόλυτα βέβαιος πια θα λέγαμε αφού αργά το βράδυ εμφανίστηκαν και οι πρώτες κοινές φωτό τους!

