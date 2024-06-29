Αθηνά Οικονομάκου- Bruno Cerella: Οι πρώτες φωτογραφίες μαζί είναι γεγονός

Από προχθές βρίσκεται στην Ιταλία- συγκεκριμένα στο Μιλάνο- η Αθηνά Οικονομάκου και χθες βρέθηκε στην πρώτη σειρά των Court seats στο γήπεδο Pala Borsani για τον εορταστικό τελευταίο αγώνα του Bruno Cerella και του κολλητού του Tommy Marino ο οποίος είχε και φιλανθρωπικό χαρακτήρα.
Δημοσίευσε μάλιστα και φωτογραφία από το γήπεδο με την ίδια να φοράει τη φανέλα με το όνομα και του νούμερό του το 7 σε λευκό χρώμα. Ενώ αργά χθες δημοσίευσε και φωτό με την μητέρα του! Και κάπου εδώ σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Φημολογούμενος έρωτας; Μάλλον απόλυτα βέβαιος πια θα λέγαμε αφού αργά το βράδυ εμφανίστηκαν και οι πρώτες κοινές φωτό τους!
Διαβάστε περισσότερα στο womenonly.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.