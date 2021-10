Ο χωρισμός των Beatles παραμένει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα «διαζύγια» στην ιστορία της ροκ

Όταν πριν από περισσότερα από 50 χρόνια οι Paul McCartney, John Lennon, George Harrison και Ringo Starr πήραν ο καθένας τον δρόμο του, ήταν ο McCartney ήταν εκείνος που επωμίστηκε το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης.

Τώρα όμως ο ΜακΚάρτνεϊ αποκαθιστά, όπως δηλώνει, την πραγματικότητα . «Δεν υποκίνησα τη διάσπαση. Πίσω από αυτήν βρέθηκε ο Τζόνι μας », αποκάλυψε σε μια ειλικρινή και λεπτομερή συνέντευξη που θα μεταδοθεί αργότερα αυτόν τον μήνα από το BBC.

«Ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι της ζωής μου» δηλώνει ο ΜακΚάρντεϊ για εκείνη την περιόδο , ο οποίος γιορτάζει τα 80α γενέθλιά του το επόμενο καλοκαίρι, τονίζοντας ότι εκείνος ήθελε να συνεχίσει η ομάδα, ειδικά μετά από μόλις οκτώ χρόνια μαζί, κατά τα οποία δημιουργούσαν «αρκετά καλά πράγματα» . «Abbey Road, Let It Be, not bad». «Αυτή ήταν η μπάντα μου, αυτή ήταν η δουλειά μου, αυτή ήταν η ζωή μου, οπότε ήθελα να συνεχίσω», πρόσθεσε

Αν ο Λένον δεν είχε σταματήσει, το μουσικό ταξίδι του συγκροτήματος θα ήταν πολύ μεγαλύτερο, συμφωνεί ο ΜακΚάρτνεϊ. «Θα μπορούσε να είναι. Το νόημα ήταν ότι ο John έκανε μια νέα ζωή με τη Yoko. Ο Τζον ήθελε πάντα να ξεκολλήσει από την κοινωνία γιατί, ξέρετε, μεγάλωσε από τη θεία του Μίμη, η οποία ήταν αρκετά πιεστική, κι έτσι έψαχνε πάντα τρόπο να χαλαρώσει ».

Ο θρύλος λέει ότι ο ΜακΚάρτνεϊ διέλυσε μονομερώς το συγκρότημα το 1970 όταν απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου με τον ισχυρισμό ότι οι Beatles δεν υπήρχαν πια. Κατηγορήθηκε επίσης ότι χάλασε τη δυναμική της ομάδας ζητώντας από δικηγόρους να διευθετήσουν τις διαφορές τους. Είναι ένα βάρος με το οποίο πάσχει από τότε. «Έπρεπε να ζήσω με αυτό, γιατί αυτό έβλεπε ο κόσμος. Το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να λέω όχι», παραδέχεται.

Ερωτηθείς για την απόφασή του να συνεχίσει ως σόλο, ο ΜακΚάρτνεϊ λέει: «Σταμάτα. Δεν είμαι το άτομο που προκάλεσε τη διάσπαση. Ω, όχι, όχι. Ο Τζον μπήκε στο δωμάτιο μια μέρα και είπε ότι φεύγω από τους Beatles. Αυτό υποκινεί τη διάσπαση ή όχι; »

Πηγή: Guardian