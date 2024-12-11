Η πρώτη μεγάλη υπόθεση #MeToo που αφορά στη γαλλική βιομηχανία κινηματογράφου έφτασε στο δικαστήριο, με τον σκηνοθέτη Christophe Ruggia να κάθεται στο εδώλιο του κατηγορουμένου για τη σεξουαλική κακοποίηση της ηθοποιού, Αντέλ Ενέλ (Adèle Haenel).

Η 35χρονη ηθοποιός κατηγορεί τον 59χρονο σκηνοθέτη για σεξουαλικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν η ίδια ήταν 12 έως 14 ετών, και ξεκίνησαν με τα γυρίσματα της ταινίας «Les Diables». Το συγκεκριμένο φιλμ -ο πρώτος ρόλος της ηθοποιού στον κινηματογράφο- περιείχε σεξουαλικές σκηνές ανάμεσα σε ανήλικους και κοντινά πλάνα του γυμνού σώματος του 12χρονου τότε κοριτσιού.

Le procès de Christophe Ruggia s'est ouvert lundi au tribunal de Paris, en présence de l'actrice Adèle Haenel, devenue une figure du #Metoo français il y a cinq ans en accusant le réalisateur de l'avoir agressée sexuellement quand elle était mineure #AFPVertical ⤵️ pic.twitter.com/7jxcU393Nt — Agence France-Presse (@afpfr) December 9, 2024

Η Adèle Haenel ισχυρίζεται ότι ο διάσημος σκηνοθέτης ασελγούσε πάνω της, αγγίζοντας τα γεννητικά της όργανα, το στήθος και τους μηρούς της, όταν τον επισκεπτόταν, το διάστημα μεταξύ 2001 και 2004. Ο σκηνοθέτης αρνείται τις κατηγορίες, ενώ στο δικαστήριο έδωσε το «παρών» και η πρώην σύντροφός του, Μόνα Ασάς.

Ο σκηνοθέτης είχε παραδεχτεί πως είχε κάνει μια «ατυχή χειρονομία» στην ηθοποιό, αγγίζοντας το στήθος της, ενώ έβλεπαν μαζί μια ταινία στον καναπέ. Μάλιστα, είπε ότι ήταν παράφορα ερωτευμένος μαζί της. Στο δικαστήριο κατέθεσε και η αδερφή του.

Le procès de Christophe Ruggia face à Adèle Haenel



✏️ Par @cocoboer pic.twitter.com/dSz1wLiFRh — Libération (@libe) December 11, 2024

Η ηθοποιός ξέσπασε οργισμένη κατά του σκηνοθέτη, φωνάζοντάς του «να το βουλώσει», όταν εκείνος ισχυρίστηκε ότι προσπαθούσε να την προστατεύσει από τα κοροϊδευτικά σχόλια των συμμαθητών της στο σχολείο λόγω των γυμνών σκηνών της ταινίας. Η ηθοποιός αποχώρησε έξαλλη από την αίθουσα, επιστρέφοντας μισή ώρα αργότερα με τον δικηγόρο της.

Η Adèle Haenel εγκατέλειψε τον κινηματογράφο το 2022, κατηγορώντας τον χώρο για συγκάλυψη περιστατικών κακοποίησης. Ήταν από τις πρώτες διασημότητες στη Γαλλία που διαμαρτυρήθηκαν έντονα κατά τη βράβευση του Ρομάν Πολάνσκι στα βραβεία Cesar το 2020, αποχωρώντας από την τελετή.

