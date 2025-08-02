Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη δεν μας ξέχασε… Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε μια ανάρτηση που… «μυρίζει» καλοκαίρι και μας ευχήθηκε «καλό μήνα».
Συγκεκριμένα, η ερμηνεύτρια μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο που αποτελούνταν από «καλοκαιρινά» στιγμιότυπα από εξορμήσεις της σε ελληνικά νησιά, όπως η Λέρος και η Γαύδος. Ανάμεσα στις εικόνες που δημοσίευσε ξεχωρίζουν εκείνες στις οποίες ποζάρει πάνω σε σκάφος με μαγιό, αλλά και αυτές από καταδύσεις της.
«Καλό μήνα κι ο νοών νοείτω… Θάλασσες και ακρογιάλια που μας έκλεισαν στις αγκαλιές τους. Η συγκομιδή της ψυχής τα τελευταία χρόνια. Έρχονται όμορφα και πολύ συγκινητικά νέα», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.
