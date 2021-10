Το γύρο του κόσμου κάνουν νέες φωτογραφίες και πλάνα με τον Τομ Κρουζ σταρ, όπου ο 59χρονος σταρ φαίνεται να έχει πάρει αρκετά κιλά και το πρόσωπό του δείχνει πολύ φουσκωμένο.

Ο διάσημος ηθοποιός που εδώ και δεκαετίες έχει καταφέρει να είναι πάντα fit και ασχολείται εντατικά με τη γυμναστική (μάλιστα έχει τόσο καλή φυσική κατάσταση που συχνά γυρίζει χωρίς κασκαντέρ ακόμα και δύσκολες σκηνές σε ταινίες δράσης) αυτή τη φορά, φάνηκε πολύ πιο... παχύς στο πρόσωπο.

Ο σταρ πήγε σε αγώνα μπέιζμπολ στο Λος Άντζελες, παρέα με το γιο του Connor και εκεί τον εντόπισαν οι κάμερες και πλέον τα πλάνα με τον πιο... γεμάτο Τομ Κρουζ έχουν κατακλείσει τα social media.

NEW #TomCruise at a Baseball Game between San Francisco Giants and the Los Angeles Dodgers in San Francisco. He was there with his Son Connor. pic.twitter.com/NoDZ3FtaHh

H αλήθεια είναι πως μόνο το πρόσωπο του σταρ δείχνει να έχει φουσκώσει και χιλιάδες τον...κράζουν πως έκανε μια ακόμη (αποτυχημένη) αισθητική επέμβαση στο πρόσωπό του για να παραμείνει αγέραστος.



Ok what’s happened to #TomCruise ? His face is all fucked up like a cartoon. How many burgers has he been putting away lately? pic.twitter.com/dTrCbDFl4r